Hier ins Video reinschauen: Lorde präsentiert neue Single “Green Light”

Lorde präsentiert das Video zu ihrer neuen Single. Wie die 20-jährige Neuseeländerin verkündete, heißt das gute Stück “Green Light” und ist der erste Track seit ihrem Song “Yellow Flicker Beat” und ihrem Erfolgsalbum “2013. Die vier Jahre Wartezeit entschädigt die Singer-Songwriterin jetzt mit einem fanstatischen Clip zum Song, in dem Lorde uns durch die Nacht begleitet. präsentiert daszu ihrer. Wie dieverkündete, heißt das gute Stück “” und ist der erste Track seit ihrem Song “” und ihrem Erfolgsalbum “ Pure Heroin ” aus dem Jahr. Die vier Jahre Wartezeit entschädigt die Singer-Songwriterin jetzt mit einem fanstatischen Clip zum Song, in dem Lorde uns durch die Nacht begleitet.

So klingt “Green Light”: Was die neue Single von Lorde verspricht

i am so proud of this song. it’s very different, and kinda unexpected. it’s complex and funny and sad and joyous and it’ll make you DANCE

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor a.k.a. Lorde verriet, erwartet uns: “ein andersartiger, unerwarteter Track”. Es ist ein Song der alle Emotionen der Vergangenheit vereint: mit traurigen und lustigen Parts. Dabei verkündet die Musikerin aber eine erfreuliche Botschaft: Am Ende wird uns der Song alle zum Tanzen bringen. Lorde ist wieder da und das ist auch gut so. Wir folgen den grünen Leuchtpfaden der Sängerin und nehmen euch inklusive aller neuen News und Details der Sängerin mit auf die Reise. Die Freude ist groß: Wie Lorde via Twitter-Post verriet, ist ihre neue Single das Ergebnis der Arbeit der vergangenen beiden Jahre. Intensive Arbeit, wilde Zeiten und wahrhaft erleuchtende Momente: Daher rührt auch der Titel “Green Light”. Wieverriet, erwartet uns: “ein andersartiger, unerwarteter Track”. Es ist ein Song der alle Emotionen der Vergangenheit vereint: mit traurigen und lustigen Parts. Dabei verkündet die Musikerin aber eine erfreuliche Botschaft: Am Ende wird uns der Song alle zum Tanzen bringen. Lorde ist wieder da und das ist auch gut so. Wir folgen den grünen Leuchtpfaden der Sängerin und nehmen euch inklusive aller neuen News und Details der Sängerin mit auf die Reise.

— Lorde (@lorde) 1. März 2017