Lorde mit “Melodrama”-Tour in Deutschland: Hier Tickets gewinnen

Lorde steht kurz vorm Startschuss ihrer Welt-Tournee. Damit promotet sie ihr Erfolgsalbum “Melodrama” und gibt Hits wie “Green Light” und “Perfect Places” live zum Besten. Auch in Deutschland macht die 20-Jährige mit ihrer Tour Halt. Support bekommt sie in Europa vom US-amerikanischen Singer-Songwriter Khalid. Hier die Daten im Überblick: Die neuseeländische Musikerinsteht kurz vorm Startschuss ihrer. Damit promotet sie ihr Erfolgsalbum “” und gibt Hits wie “” und “” live zum Besten. Auch in Deutschland macht diemit ihrer Tour Halt. Support bekommt sie invom US-amerikanischen Singer-Songwriter. Hier die Daten im Überblick:

11. Oktober 2017 – München

14. Oktober 2017 – Köln

15. Oktober 2017 – Berlin

Tickets für Lorde live in Berlin und Köln gewinnen

Und weil wir uns auf die “Melodrama”-Tour genauso freuen wie ihr, verlosen wie je 1x2 Tickets für die Shows in Berlin und Köln. Dafür müsst ihr uns lediglich verraten, in welcher Stadt ihr Lorde am liebsten live erleben wollt und auf das Glück an eurer Seite hoffen. Teilnahmeschluss ist der 2. Oktober 2017.

Lorde Album “Melodrama”

Lorde Remix “Homemade Dynamite feat. Khalid, Post Malone & SZA”

