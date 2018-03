Zu Gast bei 1LIVE: Lorde performt drei Songs aus “Melodrama” im intimen Rahmen

Die “ Green Light ”-Sängerin nahm sich nämlich noch Zeit für ihre Anhänger und plauderte ein Weilchen mit ihnen. Vor der Session gab Lorde in der Radiosendung noch einund verrät unter anderem, was sie in ihrer musikalischen Pause gemacht hat. Außerdem erzählt sie, dass sie eine leidenschaftliche Köchin sei und was es mit den Zwiebelringe auf sich habe.