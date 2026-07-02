Klangsteigerung – Malia + Boris Blank kündigen Atmos-Album an

2026 ist ein gutes Jahr für YELLO-Fans: nicht nur erscheint nach sechs Jahren erstmals wieder ein neues Studioalbum der Band, mehr als zehn Jahre nach Erstveröffentlichung erscheint auch das Kultalbum „Convergence“ von Malia und Boris Blank als Dolby-Atmos-„Reference Edition“ auf Blu-ray Audio – ergänzt um einen brandneuen Track!

Als „Convergence“ 2014 erschien, trafen erstmals zwei Klangwelten aufeinander: die der aus Malawi stammenden Soul- und Jazzsängerin Malia und die von Boris Blank, Mitbegründer und Klangarchitekt von YELLO. Das Ergebnis war ein Werk, das elektronische Präzision und organische Emotionalität verband und sich schnell zum Kultalbum unter Audiophilen und Liebhabern anspruchsvoller elektronischer Musik entwickelte. Jetzt haben beide Künstler verlautbart, dass „Convergence“ am 31.7. als audiophile Dolby-Atmos-Blu-ray erscheinen wird – neu abgemischt, räumlich neu erfahrbar und erweitert um den neu aufgenommenen Titel „Dancing Flame“.

Für die neue Dolby-Atmos-Version haben Boris Blank und Toningenieur Leoš Gerteis das komplette Album in akribischer Detailarbeit neu gemischt. Mithilfe modernster Audiotechnologie entstand eine immersive 3D-Klanglandschaft, die den charakteristischen Sound von „Convergence“ mit einer bislang unerreichten räumlichen Tiefe und Transparenz erlebbar macht. Feinste Klangnuancen entfalten sich neu, Stimme und Instrumente gewinnen an Präsenz, Dynamik und Plastizität – ein Hörerlebnis, das den ursprünglichen Charakter des Albums bewahrt und zugleich in eine neue Dimension führt. So überzeugend ist das Ergebnis ausgefallen, dass Malia und Boris Blank diese Version selbst zur offiziellen „Reference Edition“ ihres Albums erklärt haben. Ab dem 31.7. können Malia-, Boris-Blank- und YELLO-Fans das Album also neu erleben, als Blu-ray-Audio und auf allen Streaming-Plattformen, die audiophile Formate anbieten.