María Dueñas auf den Spuren des Jahrhundertgeigers:

Ganz wie einst Jascha Heifetz verbindet die spanische Geigerin

Korngolds Violinkonzert mit Lalos Symphonie espagnole

Aufgenommen mit Gustavo Dudamel

und dem Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela

Homage to Heifetz erscheint am 28. August 2026 in allen Formaten, hören Sie das Album HIER.

TV- und Streaming-Updates: ZDF Moma am 18. August; Évian-Konzert auf STAGE+ (streamen Sie HIER)

María Dueñas veröffentlicht ihr neues Album Homage to Heifetz am 28. August 2026. Es würdigt Jascha Heifetz, dessen Aufnahmen die spanische Geigerin seit ihrer Kindheit prägen, und verbindet – wie einst Heifetz – Korngolds Violinkonzert mit Lalos Symphonie espagnole. Aufgenommen wurde das Programm in den Abbey Road Studios in London mit Gustavo Dudamel und dem Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela (das Orchester des international renommierten venezolanischen Musikerziehungsprogramms El Sistema, dessen Music & Artistic Director Dudamel ist).