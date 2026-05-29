MASSIV: „BGB RESET“ jetzt im Fan-Bundle und auf Liquid Vinyl erhältlich

MASSIV meldet sich mit seinem neuen Album „BGB RESET“ zurück und führt die legendäre „Blut gegen Blut“-Reihe mit voller Wucht weiter. Das neue Release steht für 15 kraftvolle Tracks, kompromisslose Energie und ein All-Star-Lineup an Feature-Artists. Für viele Fans markiert „BGB RESET“ ein neues Kapitel in MASSIVs Karriere – härter, größer und emotionaler denn je.

Passend zum Album erscheint „BGB RESET“ als streng limitierte Liquid Vinyl mit rotem Flüssigkeitseffekt. Die besondere Vinyl-Edition verbindet Musik, Optik und Sammlerwert zu einem Release, das weit über eine klassische Schallplatte hinausgeht. Während die Tracks laufen, wird das Vinyl selbst Teil der Inszenierung und bringt die blutrote Ästhetik des Albums direkt auf den Plattenteller.

Mit „BGB RESET“ knüpft MASSIV an die rohe Energie und den Mythos von „Blut gegen Blut“ an, entwickelt den Sound aber konsequent weiter. Das Album ist ein Statement für alle, die deutschen Straßenrap mit Haltung, Druck und Wiedererkennungswert feiern. Jeder Track trägt die Handschrift eines Künstlers, der seine Geschichte weiterschreibt und dabei keine Kompromisse macht.

Neben der limitierten Vinyl ist auch das exklusive „BGB RESET“ Fan-Bundle erhältlich. Das Bundle enthält die Album-CD, ein schwarzes Loose-Fit T-Shirt mit Album-Grafik, eine handsignierte Autogrammkarte von MASSIV, die spezielle Zahnstocher-Edition mit Kirsche-Menthol-Geschmack sowie ein geheimes Überraschungsprodukt. Damit wird das Bundle zum kompletten Paket für alle MASSIV-Supporter.

Ob für die Sammlung, den Plattenteller oder als exklusives Fan-Paket: „BGB RESET“ richtet sich an alle, die dieses neue Kapitel nicht verpassen wollen. Die Liquid Vinyl und das Fan-Bundle sind streng limitiert und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.