Max Allais veröffentlicht seine neue EP “Anywhere & Everywhere”

Die EP „Anywhere & Everywhere“ markiert einen bedeutenden Meilenstein für den französisch-neuseeländischen Singer-Songwriter Max Allais, der in diesem Projekt die Arbeit der letzten zwei Jahre zusammenführt. Das Werk erkundet die vielfältigen Facetten von Liebe und menschlicher Verbindung und fängt Momente von Sehnsucht, Herzschmerz und Nähe ein. Die EP erzählt eine zusammenhängende Geschichte darüber, was es bedeutet, tief empfundene Gefühle zuzulassen, Risiken einzugehen und an den Momenten festzuhalten, die am wichtigsten sind. Musikalisch nutzt Max dabei den zeitlosen Charakter von Acoustic-Pop im digitalen Zeitalter.







Inhaltlich bietet die EP ein breites emotionales Spektrum: Während „Gave it all away“ als upbeat Popsong die Frustration beschreibt, alles in eine Beziehung investiert zu haben, thematisiert „Anywhere But Home“ das Verlangen, einen perfekten Moment in der Gesellschaft eines anderen so lange wie möglich hinauszuzögern. Der Track „Close to you“ konzentriert sich auf den Wunsch, die Zeit mit geliebten Menschen – sei es die Familie oder ein Partner – einzufrieren, während „What I gotta do“ von der Entschlossenheit handelt, alles für eine geliebte Person zu riskieren. Abgerundet wird die EP durch die bereits veröffentlichten Erfolgssingles: „Everywhere“ (VÖ: 17.10.2025) reflektiert das Gefühl, wenn eine Person so sehr zum Teil des eigenen Lebens wird, dass ihre Präsenz in jedem Detail des Alltags spürbar bleibt. Die am 02.01.2026 erschienene Single „Wherever You Go“ vermittelt die Botschaft, dass wahre Liebe keine räumliche Nähe braucht, sondern als konstante Verbindung Distanzen überwindet.

Dieser EP-Release ist das Ergebnis einer fünfjährigen Phase, in der sich Allais authentisch eine globale Fangemeinde auf Plattformen wie TikTok und Instagram aufgebaut hat. Mit über 5 Millionen Streams für seinen Hit „When The Party Ends“ im Rücken zeigt die EP nun seine Entwicklung hin zu einem reiferen Songwriting, bei dem er persönliche Erlebnisse über die reine Social-Media-Tauglichkeit stellt.



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