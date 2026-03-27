Miley Cyrus veröffentlicht neue Single zum 20-jährigen Hannah Montana-Jubiläum

Miley Cyrus feiert ein ganz besonderes Comeback: Mit „Younger You (From the Hannah Montana 20th Anniversary Special)” schenkt sie ihren Fans eine neue, sehr persönliche Single.

Miley hat den Song selbst mitgeschrieben und mitproduziert. Er ist das Herzstück des „Hannah Montana 20th Anniversary Special“, das jetzt auf Disney+ und Hulu zu sehen ist. Der Track richtet sich wie ein liebevoller Brief von ihrem jüngeren Ich an ihr jetziges ich.

Im „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ kehrt Miley an die Orte zurück, an denen alles begann, inklusive rekonstruiertem Stewart‑Wohnzimmer und legendärem Hannah‑Kleiderschrank. In einem ausführlichen Gespräch mit Host Alex Cooper spricht sie über die Zeit am Set, die Musik und darüber, wie die Serie ihr Leben für immer verändert hat.

Hört jetzt „Younger You“ und feiert mit Miley 20 Jahre unvergessliche Erinnerungen!