Arm aber sexy: Milliarden veröffentlichen Single “Milliardär” mit Street-Video

Milliarden nun mit “Milliardär” den nächsten rotzig-romantischen Song ihres 2016 erscheinenden, bislang noch unbetitelten Debütalbums. Nach ihrer fantastischen Singleauskopplung “Oh Chérie” veröffentlicht das Berliner Duonun mitden nächsten rotzig-romantischen Song ihres 2016 erscheinenden, bislang noch unbetitelten Debütalbums.

Die neue Milliarden Single “Milliardär” ist da

Eins sind Milliarden ganz klar: Milliardäre. Zumindest wenn es um Kreativität, Leidenschaft und schrecklich-schöne Songtexte geht. Keine Kohle in der Tasche, aber den Kopf voll mit den teuersten Ideen. Unbezahlbar. “Milliardär” ist die Anti-Hymne auf Konsumgeilheit und Gewinnmaximierung. Besessenheit und Liebe statt Besitz. Was kostet die Welt? Wen interessiert’s.

Auf der Straße, im TV oder auf der Bühne: Hier seht ihr Milliarden live

Wie so viel Leben live aussieht, davon kann man sich im neuen Live-Video der Band überzeugen: In einer Street-Session haben Sänger Ben und Instrumentalist Johannes zusammen mit ihrer Band ihre neue Single an der Arena in Berlin aufgenommen.

kommenden Montag seht ihr die Milliardäre auf ProSieben, wenn sie als Schrank-Act bei “Circus HalliGalli” auftreten. Die komplette Portion Knutschflecken gibts dann bei den sechs anstehenden Konzerten der “Blaue Augen”-Clubtour sowie dank diverser Amseht ihr die Milliardäre auf, wenn sie als Schrank-Act bei “auftreten. Die komplette Portion Knutschflecken gibts dann bei den sechs anstehenden Konzerten dersowie dank diverser Festival-Gigs im Sommer.

Milliarden Single “Milliardär” bei amazon downloaden

Milliarden Single “Milliardär” bei iTunes downloaden

Milliarden Single “Milliardär” bei spotify streamen