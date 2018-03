“Betrüger” Track by Track: Erfahrt mehr über das Milliarden Album

Ihr wolltet schon immer mal wissen wenmit “Ende neu” zitieren, zu welchem Song vomman am Besten betrunken auf dem Teppich aufwacht und welches der kontroverseste Milliarden Song ist? Kein Problem: In der neuen Track by Track Version verrät Milliarden Sängerallerlei Interessantes zu den einzelnen Milliarden Songs.Oboder “Milliardär” , jedem Stück sind ein paar Worte gewidmet, auf denen es Hintergrundinfos zu hören gibt. Neugierig geworden? Dann hört doch einfach mal rein, das Album “Betrüger (Track by Track)” steht ab sofort bei Spotify zum Stream zur Verfügung.