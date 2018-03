“Das Knacken in der Rille”: Exklusive Milliarden Vinyl zur Plattenladenwoche

Back to the Roots:in Deutschland. Bis zum 24. Oktober schägt das Herz aller Vinyl-Freunde höher, wenn der kleine Plattenladen um die Ecke als kulturelle Institution gefeiert wird. In diesem Rahmen finden in ausgewählten Läden Events und spontane Jam-Sessions statt. Dazu gibt es exklusive Limited Editions von Vinyls verschiedenster Künstler.