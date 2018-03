Die Milliarden Single “Freiheit ist ne Hure” ist da

Kinofilm “Tod den Hippies – Es lebe der Punk!”. Die Berliner Band Milliarden haben diese Akkorde beigetragen und liefern ab sofort die dazugehörige Mit eingängigen Gitarrenakkorden endet der aktuelle. Die Berliner Bandhaben diese Akkorde beigetragen und liefern ab sofort die dazugehörige Single “Freiheit ist ne Hure”

Gefühlvoller Punk zum Aufrütteln

Wie gefühlvoll kann Punk sein? Wenn es nach Frontmann Ben Hartmann und Johannes Aue geht, sogar ziemlich gefühlvoll und leidenschaftlich. In seiner Art erinnert der Song an die großen Melodien von Rio Reiser. Besonders die Stimme von Hartmann hat einen ähnlichen rauchigen und irgendwie zehrenden Unterton, der durch die Ohrmuschel direkt ins Herz vordringt. “Freiheit ist ne Hure” bewegt und rührt auf. Es wird Zeit, dass sich wieder etwas bewegt; wir wieder etwas spüren. Milliarden vertonen diesen innerlichen Drang in einem wunderbaren Song.