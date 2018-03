Freiheit und Himbeereis für alle: Erlebt Milliarden 2016 live bei diesen Festivals

Single samt Milliarden das Kaputte und das Wunderschöne auf fantstische Weise miteinander vebunden: Der Song ist eine Hymne auf das wilde Leben und die Liebe. Und genau das feiern Milliarden auch live. 2015 konnten sich Frontmann Ben Hartmann und Instrumentalist Johannes Aue mit intensiven Clubgigs, ihrem Auftritt auf dem Reeperbahnfestival, als Support von Ton Steine Scherben sowie als Gäste in der ARD–Kultsendung “Ina’s Nacht” bereits einen Namen erspielen. Mit ihrersamt Video “Oh Chérie” habendas Kaputte und das Wunderschöne auf fantstische Weise miteinander vebunden: Der Song ist eine Hymne auf das wilde Leben und die Liebe. Und genau das feiern Milliarden auch live. 2015 konnten sich Frontmannund Instrumentalistmit intensiven Clubgigs, ihrem Auftritt auf dem, als Support vonsowie als Gäste in der ARD–Kultsendungbereits einen Namen erspielen.

Knutschflecken und Blutergüsse live: Milliarden auf Festivaltour 2016

Rock am Ring und Rock im Park. Beim Deichbrand Festival in Cuxhaven werden neben Milliarden unter anderem auch die Dieses Jahr geht es für Milliarden auf die noch größeren Bühnen: Mit ihrer abstrakten Romantik wird die Band im Sommer auf diversen Festivals spielen. Mit dabei ist auch ein Auftritt bei den Festivalgigantenund. Beimin Cuxhaven werden neben Milliarden unter anderem auch die Sportfreunde Stiller und Motrip für verschwitze Shirts sorgen.

Alle Milliarden Festivaltermine 2016 seht ihr hier im Überblick:

23.04.2016 Remmi Demmi Festival @ Glashaus, Berlin

02.06.2016 Asta Sommerfest, Paderborn

03. – 05.06. Rock am Ring, Mendig

03. – 05.06. Rock im Park, Nürnberg

25.06.2016 Heisterkamp Open Air, Herne

08.07.2016 Feel Festival, Bergheider See

09.07.2016 Bunter Hering, Frankfurt Oder

16.07.2016 Phunk Department Open Air 2016, Solingen

23.07.2016 Deichbrand Festival, Cuxhaven

23.07.2016 Teichrock e.V., Bad Salzdethfurt

29.07.2016 Watt En Schlick – Fest, Dangast

30.07.2016 Trebur Open Air, Trebur

04.08.2016 Free And Easy- Festival, München

06.08.2016 Soundgarden Festival, Bad Nauheim

12.08.2016 Open Flair Festival, Eschwege

27.08.2016 Festival gegen Rassismus, Uelzen

03.09.2016 Hoffest @ Schauspiel, Hannover

17.09.2016 Substage Festival, Karlsruhe