Milliarden gehen im Herbst auf "Betrüger Tour 2016″

Milliarden veröffentlichen ihr Debütalbum Am 12. August ist es soweit:veröffentlichen ihr Debütalbum “Betrüger” . Die erste Singleauskopplung “Blitzkrieg Ballkleid” lässt erahnen, was auf uns zukommt: Ein Album, mit großen Songs für kleine Lebemenschen. Milliarden lieben Widersprüche. Die sich daraus ergebende Reibungsenergie ist der Treibstoff, mit dem ihr Motor läuft – und gerade läuft er auf Hochtouren.

Erlebt Milliarden live: Ballkleid an und ab gehts, ihr Betrüger!

Diesen Sommer touren Ben und Johannes noch mit ihrer Band und Musik im Gepäck von einem Festival zum nächsten, im Herbst spielen sie dann ihre eigenen Shows. Auf “Betrüger Tour 2016″ kommen Milliarden in diverse Clubs Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, um zusammen mit allen, die Bock auf Rock haben, ihr neues Album zu feiern. Dabei bleibt kein Auge trocken und Shirts sowieso nicht: Wer die Jungs aus Berlin jemals live erlebt hat weiß, dass sie so viel Leidenschaft und Energie versprühen, bis auch der letzte Konzertbesucher mitlebt und -leidet und vor Schweiß nur so strotzt. Und auch wenn das eklig klingt, ist es ein verdammt gutes Gefühl!

Alle Termine der ”Betrüger Tour 2016″ seht ihr hier im Überblick:

27.10.16 Bremen, Tower

28.10.16 Braunschweig, Eule

29.10.16 Düsseldorf, Tube

02.11.16 München, Backstage Club

03.11.16 Zürich, Bogen F

04.11.16 Stuttgart, Kellerklub

05.11.16 Frankfurt a.M., Nachtleben

10.11.16 Wien, B72

11.11.16 Augsburg, Soho

12.11.16 Jena, Kassablanka

17.11.16 Münster, Spuntik Cafe

18.11.16 Trier, Exhaus

19.11.16 Nürnberg, MUZ Club

24.11.16 Berlin, Bi Nuu

25.11.16 Rostock, Mau Club

26.11.16 Hamburg, Molotow