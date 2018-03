Noch eine Woche bis zum Album “Betrüger”: Milliarden veröffentlichen Video “Im Bett verhungern”

aus Berlin machen gern Nägel mit Köpfen: Ihre Songs krachen von einem Extrem ins andere, bei ihre Liveshows geben sie immer alles und wenn sie lieben, dann richtig: Mit Pauken und Trompeten und ineinanderkrallen bis es weh tut. So erzählt es ihr Song “Im Bett verhungern” vom Album “Betrüger” . Dem Liebeslied haben Milliarden bereits ein Live-Video gewidmet, nun folgt der offizielle Clip.

Für diesen holten sich Milliarden tatkräftige Unterstützung von den Regisseuren Chehad Abdallah und Mario Clement der Kreuzberger Produktionsfirma Easy Does It . Mit ersterem hat die Band bereits bei ihrem letzten Videodreh zur Single “Blitzkrieg Ballkleid” zusammengearbeitet. Wie auch dieser Clip ist das Video “Im Bett verhungern” actionreich geworden ohne an der Tiefe zu verlieren, die Text und Musik des Songs für sich beanspruchen: Milliarden rennen durch Plattenbausiedlungen, über Parkplätze und Hinterhöfe, im Kopf nur dieses eine Mädchen, mit dem man halt im Bett verhungern möchte. Kurze Zwischensequenzen wirken wie intime Aufnahmen einer schnörkellosen Liebesgeschichte: Auf Videokassette gebannte Augenblicke, beide wissend und nichts sagend, alles für immer.