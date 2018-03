Von Knutschflecken und Blutergüssen: Mit der Single “Oh Chérie” und dem passenden Video melden sich Milliarden zurück

“Oh, Chérie, du blutest wunderschön” – wer hört so etwas nicht gerne? Ben Hartmann jedenfalls, Frontmann der Band, besingt im Video zur neuen Single “ Oh, Chérie ” drei rote Nasen. Dazu gehört neben der seines Bandkollegen Johannes Aue auch seine eigene, sowie die Nase einer unbekannten Blonden. Was diese amour fou sonst noch so zu bieten hat, zeigt der Clip auf sehr anschauliche Weise: Nackte Wettrennen, Baden, gemeinsames Spghatti-Essen à la Susi und Strolch, sowie sexy Liebesszenen zu Dritt.