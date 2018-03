Zeit für Betrüger: Milliarden veröffentlichen die Single “Blitzkrieg Ballkleid”

Milliarden gehen so weit, bis es weh tut. Zum Glück, denn mit ihrer brachialen Ehrlichkeit entfesseln die Berliner eine unbändige Leidenschaft fürs Leben. Dabei sind Milliarden vor allem eins: Schonungslos. In ihrer neuen Ob blaue Augen oder gesunde Wut:gehen so weit, bis es weh tut. Zum Glück, denn mit ihrer brachialen Ehrlichkeit entfesseln die Berliner eine unbändige Leidenschaft fürs Leben. Dabei sind Milliarden vor allem eins: Schonungslos. In ihrer neuen Single “Blitzkrieg Ballkleid” setzen sie sich mit all dem auseinander was uns umgibt, wir aber stets negieren.

Von Blitzkrieg, Ballkleidern und ehrlichen Spiegeln

Spieglein, Spieglein an der Wand… fragte einst die böse Königin, schonungslos ehrlich antwortete der Spiegel im Märchen. Schonungslos ehrlich sind auch Milliarden, wenn sie auf “Blitzkrieg Ballkleid” ganz plakativ und direkt in das eigene Spiegelbild die schrecklich raue Wahrheit über uns selbst projezieren. In seiner ganzen Brachialität ist der Song Ausganspunkt und blutroter Faden, der sich durch das Debütalbum der Band zieht. Er wird getränkt durch ein Grundgefühl, das einem vielleicht noch aus dem Filmklassiker “Denn sie wissen nicht, was sie tun” bekannt ist, das aber auch heute nichts von seiner Intensität verloren hat.

Das Milliarden Album “Betrüger” erscheint im August

“Betrüger” wird das Milliarden Album heißen, welches am 12. August 2016 erscheint und auf dem sich neben der neuen Single auch die Songs “Freiheit ist ne Hure” “Oh Chérie” und “Milliardär” befinden. Den Titel haben Milliarden nicht umsonst gewählt: Es geht ihnen schließlich um den Betrug an der Wahrheit, an der Wahrhaftigkeit. Es geht um die Wahrheit der Betrüger. Und es geht im Umkehrschluss um die Sehnsucht und Suche nach einem Gegenentwurf zum gelernten Lebensentwurf. Aber alles in allem, geht es ums Leben.

Milliarden Single “Blitzkrieg Ballkleid”