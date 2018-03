Neu bei Universal: Die niederländische Band Miss Montreal

Nach bereits 12 veröffentlichten Singles in den niederländischen Top40 erscheint nun auch hierzulande die neue Single “Say Heaven Say Hell” der 5-köpfigen Band Miss Montreal. Der Track ist der Titelsong zur neuen Reality-Show “Newtopia” in Sat.1. Momentan ist die Band auf ihrer zweiten großen Theater Tour “Onmeunig Sanne”, welche 30.000 Zuschauer in über 40 Theatern miterleben werden.

Sanne Hans: Vom TV Star in den Niederlanden zur Newcomerin in Deutschland

Die Karriere der Leadsängerin, Songwriterin und Gitarristin Sanne Hans begann bereits 2008 mit einer Rolle in einem bekannten TV–Spot für Käse. Auf einmal ergaben sich weitere TV–Auftritte und Shows. Aktuell ist sie regelmäßig in der täglichen und beliebten niederländischen “RTL Late Night” Show zu Gast. Sie spricht dort auf unterhaltsame Weise über ihre Sicht auf die Entwicklungen im Medien- und Musikbereich. Außerdem wird sie in der nächsten Staffel von “The Voice of Holland” als Coach auf einem der berühmten, roten Stühle sitzen.

“Hollands einzig wahres Rock-Chick”

Am 22. September 1984 wurde Sanne Hans in der niederländischen Stadt Hardenberg geboren, wo sie in einer sehr musikalischen Familie aufwuchs und schon früh begann Songs zu schreiben. Sie genießt ihr Bier, ist im Social Media Bereich äußerst aktiv und liebt es, jede einzelne Performance in eine Party zu verwandeln. Daher gilt Sanne als Hollands einzig wahres Rock-Chick. Wir heißen die komplette Band herzlich willkommen bei Universal Music Deutschland.