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Warum schillern Eisvögel blaugrün? “Die kleine Schnecke Monika Häuschen” entdeckt den Eisvogel

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13.11.2026
Am Gänseteich gibt es für Die kleine Schnecke Monika Häuschen, Regenwurm Schorsch und Graugänserich Herr Günter diesmal einen besonders farbenprächtigen Besucher zu entdecken: Im neuen Hörspiel 82: Warum schillern Eisvögel blaugrün? begegnen die Freunde dem Eisvogel Marwin und dessen leuchtend blaugrüne Federn ziehen sofort alle Blicke auf sich.
Eigentlich möchte Herr Günter seinen Freunden den Eisvogel unbedingt zeigen. Doch als Monika und Schorsch Marwins schillerndes Gefieder ausgiebig bewundern, wird der Graugänserich plötzlich ganz traurig. Neben den leuchtenden Farben kommt ihm sein eigenes grauweißes Federkleid ziemlich langweilig vor. Monika und Schorsch möchten ihren Freund natürlich aufmuntern – und greifen kurzerhand zu Blaubeersaft. Ob klebrig-blaue Federn für einen Graugänserich wirklich eine gute Idee sind?
Die Hörspielfolge 82 Warum schillern Eisvögel blaugrün? verbindet die Geschichte rund um Monika, Schorsch und Herr Günter wieder mit Naturwissen und geht der Frage nach, woher die besondere Färbung des Eisvogels stammt. Unterstützung bekommt das bekannte Sprechertrio diesmal von Gastsprecher Marco Misgaiski, der als Eisvogel Marwin zu hören ist. Das neue Hörspiel “Warum schillern Eisvögel blaugrün?” ist ab sofort als CD, im Streaming und als Download erhältlich.

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