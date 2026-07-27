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Been By Now – OUT NOW!

Morgan Wallen
27.07.2026
Nach der Live-Premiere beim ausverkauften Konzert im M&T Bank Stadium in Baltimore ist es endlich so weit: Morgan Wallen veröffentlicht mit „Been By Now“ seinen ersten Solo-Release des Jahres. Die neue Single ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.
Mit der Veröffentlichung knüpft der Country-Star an den Erfolg seines aktuellen Albums „I’m The Problem“ an, das weiterhin zu den erfolgreichsten Alben in den USA zählt. Während Wallen die letzten Termine seiner ausverkauften Still The Problem Tour spielt, ist „Been By Now“ der passende musikalische Nachschlag für seine Fans.

Weitere Musik von Morgan Wallen

Single
Digital2026
Been By Now
Album
Digital2025
I’m The Problem
Digital
Digital2025
I Ain’t Comin' Back
3 LP
Vinyl2021
Dangerous: The Double Album
CD + Digital
CD2021
Dangerous: The Double Album
Start
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