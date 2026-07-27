Been By Now – OUT NOW!

Nach der Live-Premiere beim ausverkauften Konzert im M&T Bank Stadium in Baltimore ist es endlich so weit: Morgan Wallen veröffentlicht mit „Been By Now“ seinen ersten Solo-Release des Jahres. Die neue Single ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Mit der Veröffentlichung knüpft der Country-Star an den Erfolg seines aktuellen Albums „I’m The Problem“ an, das weiterhin zu den erfolgreichsten Alben in den USA zählt. Während Wallen die letzten Termine seiner ausverkauften Still The Problem Tour spielt, ist „Been By Now“ der passende musikalische Nachschlag für seine Fans.