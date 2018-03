Wie viele Weihnachtslieder passen in einen Song? Seht Bastille mit ihrem Christmas Mashup in der BBC Live Lounge

Die britische Bandbegeistertemit ihrem Album “ Bad Blood ” und der All This Bad Blood ”. Für diegaben die vier Briten 2013 ihr ganz persönliches Weihnachts-Mashup zum Besten. Wie viele Weihnachtssongs passen in drei Minuten? – Dass war die Aufgabe, der sich die Band umstellte. Elegant gelöst, zeigte Frontmann Dan auch Mut zur Farbe und überraschte das Auditorium mit einem modischen Strick-Highlight.

Das ganze Jahr unterwegs, ist für den Sänger von Bastille, Dan, die Weihnachtszeit eine einzigartige Gelegenheit. Nicht nur das Zusammensein mit seinen Liebsten sei das Größte, so der Sänger, sondern das man auch zur Ruhe kommen könne. Sportlich werde er sich nur beim Essen betätigen: “Ich werde so viel essen, wie körperlich möglich.” Nach einer erfolgreichen Tour, mehrfachen Auszeichnungen und seit kurzem unterwegs mit “ VS. (Other People’s Heartache Pt. III) ”, hat er sich das auch redlich verdient. Frohes Fest und viel Spaß mit dem Weihnachts-Mashup von Bastille.