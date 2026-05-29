“Home (World Cup 2026)” – Die neue Single von Nathan Evans & SAINT PHNX

Mit „Home (World Cup 2026)“ liefern Nathan Evans und SAINT PHNX den emotionalen Soundtrack für einen Sommer voller Fußball, Zusammenhalt und Heimatgefühl. Nachdem ihr gemeinsamer Song „Home“ bereits zur UEFA EURO 2024 zum Fan-Liebling wurde und millionenfach gestreamt sowie live lautstark mitgesungen wurde, kehren die schottischen Künstler nun mit einer neuen Version ihres Erfolgsanthem zurück — größer, euphorischer und perfekt zugeschnitten auf die FIFA World Cup 2026.

Die ursprüngliche Version von „Home“ entwickelte sich 2024 schnell zu einem emotionalen Fußball-Hit und zählt inzwischen mehrere Millionen Streams sowie über 3 Millionen Views auf YouTube. Mit seiner Mischung aus folkigem Storytelling, mitreißenden Chören und stadiontauglicher Energie traf der Song einen Nerv weit über Schottland hinaus.

„Home (World Cup 2026)“ knüpft genau dort an und erweitert die Geschichte um die Euphorie rund um Schottlands Rückkehr auf die große Fußballbühne. Inhaltlich feiert der Song nicht nur den Traum von der Weltmeisterschaft, sondern vor allem das Gefühl von Zusammenhalt, Herkunft und Stolz. Zwischen Bildern von Hampden Park, blau-weißen Fahnen und singenden Fans transportieren Nathan Evans und die SAINT PHNX-Brüder Al und Stevie Jukes die besondere Magie, die entsteht, wenn Musik und Fußball verschmelzen.

Mit hymnischen Refrains, kraftvollen Drums, folkigen Elementen und Zeilen über Heimat, Freundschaft und gemeinsame Erinnerungen wird „Home (World Cup 2026)“ zum emotionalen Begleiter für Fans auf der ganzen Welt — egal ob im Stadion, im Pub oder unterwegs Richtung Anpfiff.

Nathan Evans, bekannt durch seinen weltweiten Durchbruch mit „Wellerman“, und SAINT PHNX haben sich in den vergangenen Jahren als eines der spannendsten schottischen Crossover-Projekte etabliert. Ihr gemeinsames Album „Angels’ Share“ stieg Anfang des Jahres bis in die UK Top 5 ein und unterstreicht die außergewöhnliche Verbindung aus modernem Folk, Pop und stadionreifer Emotionalität.

Mit „Home (World Cup 2026)“ liefern Nathan Evans & SAINT PHNX jetzt den perfekten WM-Soundtrack: laut, emotional und voller Herz — ein Song über den Ort, zu dem man immer zurückkehrt: Home.