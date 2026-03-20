Nathan Evans & SAINT PHNX veröffentlichen neue EP “Last Orders”

Wenn NATHAN EVANS mit dem Brüder-Duo von SAINT PHNX auf der Bühne im Rahmen ihrer gemeinsamen ANGELS' SHARE WORLD TOUR steht, ist er da: der unverkennbare Spirit, den der Mix aus Emotionen, Folk-Vibes und mitreißenden Botschaften, der den Fans ein einzigartiges Live-Erlebnis beschert. Mittendrin: Acoustic-Versionen ganz besonderer Songs der drei Musiker. Grund genug, eben diese Special-Tracks auf einer EP in die Herzen und Playlisten ihrer Community zu katapultieren: LAST ORDERS EP.





Mit vier starken Songs versorgen NATHAN EVANS und Alan and Stevie Jukes von SAINT PHNX ihre Fans mit einer EP, die gekommen ist, um zu bleiben. Und so dürfen neben dem titelgebenden Track LAST ORDERS sowie dem Erfolgssong ANGELS' SHARE zwei weitere Nummern nicht fehlen: HAPPY PLACE und COUNTRY ROAD. Was entsteht, ist ein Acoustic-Mix, der Zusammenhalt, Träume, Liebe und – zu guter Letzt – den unverkennbaren Sound der drei Ausnahmekünstler symbolisiert.



NATHAN EVANS und SAINT PHNX stehen für einen Sound, der Folk-Tradition mit modernen Sounds vermengt und ein großes Ganzes entstehen lässt. Eben jenen Sound hüllen die drei Artists bei ausgewählten Songs nun auch in ein Akustik-Gewand – ganz zur Freude der treuen Community, die das Snippet der Akustik-Version von „ANGELS' SHARE“ auf Social Media mit Kommentaren wie „You guys are brilliant“ oder „a I just love listening. too yous fair make me day keep going lads daining fab job“ flutet. Und so geben die Musiker ihre letzte Bestellung auf, um mit ihrer treuen Fan-Crowd auf eine einzigartige Zeit anzustoßen: LAST ORDERS.

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