Nelly Furtados legendäres Album wird 20 Jahre alt!

Im Sommer 2006 kam man an einem Song nicht vorbei: Promiscuous lief im Radio, im Club und auf jeder Party rauf und runter. Dahinter steckte ein Album, mit dem Nelly Furtado ihre eigene Karriere bewusst auf null stellte. Aus der gefeierten Folk-Pop-Songwriterin wurde mit Loose eine radikal neu erfundene Künstlerin, deren Songs fast komplett von Timbaland produziert wurden. Genau dieser Bruch machte das Album unsterblich. 2026 wird Loose 20 Jahre alt und klingt trotzdem, als wäre es gestern erschienen.

Mit dem geplanten Anniversary Album von Loose, werden wir alle nochmal zurück finden, in die Sommer die uns in den Herzen geblieben sind!

Kurz vorweg: Ein Album, das 2006 alle Regeln brach

Bevor Loose erschien, war Nelly Furtado die Singer-Songwriterin mit der Vogelmetapher und dem Folk-Pop-Herz. Dann kam der 07.06.2006. Loose war Furtados drittes Album, ursprünglich veröffentlicht am 07.06.2006 über Geffen Records und die Mosley Music Group. Den Großteil produzierten Timbaland und sein Schützling Danja, das Album verbindet Einflüsse aus Dance, R&B und Hip-Hop. Aus der zarten Liedermacherin wurde über Nacht eine Pop-Ikone mit Schmackes. Wer den Mut spürt, mit dem Furtado hier ihr eigenes Image zertrümmerte, versteht sofort, warum dieses Album bis heute polarisiert und begeistert.

Drei Welthits, die bis heute nachhallen

Die DNA von Loose besteht aus Songs, die jeder mitsingen kann, auch wenn er es nie zugeben würde. Das Album wurde von einem Trio aus Nummer-eins-Hits getragen: dem Frage-Antwort-Spiel von Promiscuous (feat. Timbaland), dem flehenden Sog von Say It Right und den lasziven Ansagen von Maneater . Promiscuous war dabei Furtados erster Nummer-eins-Hit in den Billboard Hot 100. Diese drei Songs sind keine Nostalgie, sie laufen bis heute auf jeder Playlist, jeder Party und in unzähligen Social-Media-Clips weiter.

Warum Loose in Deutschland zur Legende wurde

Loose war kein US-Phänomen, das hier nur am Rande ankam, sondern ein echter deutscher Dauerbrenner. Das Album erreichte Platz eins der Albumcharts unter anderem in Deutschland und wurde hierzulande mit fünffachem Platin ausgezeichnet. Weltweit verkaufte sich Loose über 12 Millionen Mal und festigte Furtados Status als einer der größten Stars ihres Genres. Zahlen, die zeigen: Das war kein kurzer Hype, sondern ein Album, das eine ganze Generation geprägt hat.

Loose auf Vinyl: das Comeback fürs Plattenregal

Für Sammlerinnen und Sammler kam der schönste Moment spät, aber dafür richtig. Über IGA/UMe erschien Loose erstmals als Vinyl-Edition, nachdem das Album rund 17 Jahre nicht auf Schallplatte erhältlich war. Die Neuauflage gibt es in zwei Varianten: die Standard−2LP im Gatefold-Sleeve auf schwarzem Vinyl sowie eine Limited Edition auf exklusivem rot-weißem Color-Vinyl. Engineer Dennis Roc Jones nutzte dafür die originalen Master-Files für eine besonders sorgfältige 2LP-Fassung. Die Vinyl-Ausgabe lässt sich bei The Circle finden, einen Überblick über alle Editionen gibt die Nelly-Furtado-Kollektion

Vom Klassiker zum Sammlerstück

Loose ist der perfekte Einstieg, aber das Drumherum macht den Klassiker erst komplett. Neben der Schallplatte lohnt sich der Blick auf Merch und weitere Formate rund um Nelly Furtado, mit denen Fans ihre Sammlung abrunden. Wer über das Vinyl hinausstöbern will, wird in der Nelly-Furtado-Kollektion bei Bravado fündig. So wird aus einem Lieblingsalbum ein kleines Stück Pop-Geschichte fürs eigene Regal.

20 Jahre später, ein Sound, der nie alt wird

Am Ende bleibt die Frage, warum gerade dieses Album so beständig ist. Die Antwort liegt in seiner Mischung aus Mut, Groove und Gefühl. Loose klingt nach Aufbruch, nach Selbstbewusstsein, nach einer Künstlerin, die genau wusste, was sie wollte. 20 Jahre nach dem Release ist es kein Erinnerungsstück, sondern ein lebendiger Klassiker.

Wir erwarten also sehnsüchtig die Anniversary Edition von Loose, die ab 17.07.2026 zum Preorder online gehen wird!