Mehr als 25 Jahre Italian Pop

Jetzt wächst la famiglia: Nevio Passaro kündigt mit der Single “Ciao ragazzi!” (feat. Bürger Lars Dietrich, Big (Papa) Moe, Knossi, Roger G und Rittantico) sein erstes Papa-Pop-Album an

Nach den beiden erfolgreichen Vorboten " Gelato “ und “ Motzi Mozzarella ” erscheint am 17. Juli mit “Ciao ragazzi!” die dritte Single und zugleich der Titeltrack seines ersten Papa-Pop-Albums. Gleichzeitig startet der Vorverkauf des Albums, das im Herbst bei Universal Music (Karussell) erscheint.

Musikalisch bleibt Nevio seinem internationalen Popstil treu. Mit “ Ciao ragazzi! ” setzt er als Titeltrack des Albums jedoch ein ganz besonderes musikalisches Ausrufezeichen. Gemeinsam mit der Band Rittantico aus seiner süditalienischen Heimatregion Cilento verbindet er erstmals authentische Tarantella mit deutschsprachigem Pop und modernen elektronischen Beats. Entstanden ist keine folkloristische Rückschau, sondern eine zeitgemäße Interpretation mediterraner Musikkultur – ein Sound, der in dieser Form bislang einzigartig ist.

Für die Entstehung des Album-Titelsongs “ Ciao ragazzi! ” zog sich Nevio gemeinsam mit Songwriter Sera Finale (u. a. DIKKA, Udo Lindenberg, Sido, Helene Fischer) in sein Casale im Olivenhain mit Blick auf das Tyrrhenische Meer zurück. Dort entstanden die ersten Melodien und Texte – inspiriert von seinem Olivenhain im Cilento und den musikalischen Wurzeln, mit denen Nevio aufgewachsen ist und die ihn bis heute begleiten. Gemeinsam mit den Produzenten Denny Meißner und Dominik Haller entwickelte er den Song anschließend im legendären Boogie Park Studio in Hamburg zu einem modernen Popsound weiter.

An seiner Seite stehen bei “Ciao ragazzi!” die Papas Bürger Lars Dietrich, Big (Papa) Moe, Knossi und Roger G, die gemeinsam mit ihm das neue Kapitel Papa Pop feiern.

“Ciao ragazzi!” ist ein musikalischer Gruß voller Amore an das Familienleben in all seinen Facetten – von der unermesslichen Vorfreude auf das eigene Kind über die großen und kleinen Abenteuer des Aufwachsens bis zu dem Moment, in dem aus den Bambini Ragazzi werden und sie schließlich ihre Koffer packen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Immer wieder erklingt dabei das “Ciao ragazzi!” – ein Gruß, der im Italienischen sowohl zur Begrüßung als auch beim Auseinandergehen verwendet wird. Nevio Passaro spannt so einen liebevollen Bogen über die vielen Etappen des Familienlebens und erinnert daran, dass wahre Familie kein Ende kennt: Kinder bleiben immer Kinder. Sie tragen die Liebe, die Werte und das Vertrauen ihrer Eltern weiter, werden vielleicht selbst einmal Mama oder Papa und schenken all das der nächsten Generation. Das Zuhause bleibt dabei stets ein Ort, an den man zurückkehren kann – questa è e sarà sempre casa tua. Es ist eine Hommage an das Weitergeben von Liebe, Geborgenheit und Vertrauen – und an die Gewissheit, dass jeder Mensch perfekt ist, genau so, wie er ist. Dabei richtet sich der Titel bewusst nicht nur an Kinder: “Ciao ragazzi!” bedeutet nicht “Hallo Kinder”, sondern “Hallo Leute”. So wird der Song zu einem generationenübergreifenden Gruß an alle, die Familie nicht als Zielgruppe, sondern als Gefühl verstehen.

Ciao ragazzi!