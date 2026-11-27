Ein Weihnachtsgeschenk des Märchenprinzen an alle Menschen, für die „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bis heute ein Teil ihrer Kindheit ist: „Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest?“, das Lied, das über 50 Jahre im Film fehlte!

Millionen Menschen kennen die Melodie. Doch die wenigsten wissen, dass zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ursprünglich auch eine deutschsprachige Gesangsfassung entstand. Mehr als fünf Jahrzehnte später erhält dieses beinahe vergessene Lied nun ein neues Kapitel: Am 27. November 2026 veröffentlichen Pavel Trávníček und der tschechische Sänger Nikolas Put die Single „Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest?“.

Die Geschichte eines fast vergessenen Liedes

Die Geschichte des Liedes reicht bis in das Jahr 1973 zurück. Karel Svoboda, der Komponist der unvergesslichen Filmmusik und zahlreicher weiterer Klassiker wie „Die Biene Maja“, schrieb den Titel für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Karel Gott sang das Schlusslied in der tschechischen Originalfassung und nahm damals auch eine deutsche Version auf.

Als der Film 1975 erstmals im westdeutschen Fernsehen gezeigt wurde, traf der zuständige WDR-Redakteur Gert Kaspar Müntefering jedoch eine folgenreiche Entscheidung: Er ließ Karel Gotts Gesang aus der deutschen Fassung aus dramaturgischen Gründen entfernen und durch eine Oboe ersetzen. Die Oboen Melodie wurde dennoch zu einem der bekanntesten musikalischen Motive der deutschen Weihnachtszeit. Der dazugehörige deutsche Liedtext geriet dagegen weitgehend in Vergessenheit.

Ein Weihnachtsgeschenk des Märchenprinzen an alle Fans im deutschsprachigen Raum

Mit „Wo, kleiner Vogel, ist dein Nest?“ wird diese musikalische Geschichte nun neu erzählt. Nikolas Put übernimmt den Gesang. Der 2003 in Wallachisch Meseritsch (Valašské Meziříčí) geborene tschechische Sänger ist insbesondere für seine Hommagen und Konzerte mit den Liedern von Karel Gott bekannt. An seiner Seite steht Pavel Trávníček, der als Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ seit Generationen untrennbar mit dem Weihnachtsklassiker verbunden ist. Bis heute begegnen ihm Fans mit dem Satz: „Pavel, Sie sind meine Kindheit.“

Für die neue Aufnahme ergänzt Trávníček das Lied mit einem gesprochenen Monolog. Der von Filip Albrecht geschriebene Text ist als Hommage an die unvergessene Hauptdarstellerin des Films angelegt und verbindet die Erinnerung an das Original mit einer neuen musikalischen Interpretation.

Ein Weihnachtsklassiker über Grenzen hinweg

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ feierte 1973 in Prag Kinopremiere. 1974 folgte die Premiere in Ostberlin, bevor der Film 1975 erstmals im WDR ausgestrahlt wurde. Seitdem gehört er für Millionen Menschen fest zur Weihnachtszeit. Der deutsch-tschechische Märchenfilm ist weit über seine Ursprungsländer hinaus bekannt. In Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Norwegen besitzt er Kultstatus. Allein in diesem Jahr wird der Film im deutschsprachigen Raum 18-mal im TV gezeigt! Seine Drehorte sind bis heute Pilgerstätten für Fans – allen voran Schloss Moritzburg bei Dresden, das im Film als königliches Schloss zu sehen ist.

Genau dorthin kehrt die Geschichte für das Musikvideo zur neuen Single zurück. Vor der märchenhaften Kulisse von Schloss Moritzburg entsteht eine neue Bilderwelt, die Motive des Filmklassikers behutsam in die Gegenwart überträgt – Videopremiere ist geplant für das Release-Wochenende.