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Noah Kraus veröffentlicht seine neue Ep “Ohne Punkt und Kummer”

Noah Kraus
13.02.2026
Mit seinen Neuinterpretationen des Wir sind Helden-Klassikers (27 Millionen Streams auf Spotify) und des legendären 90er-Hits von Die Prinzen (2 Millionen Streams auf Spotify) hat Noah nicht nur die Charts erobert, sondern ein Stück Popkulturgeschichte mit dem musikalischen Zeitgeist von heute verbunden. Noah ist die Schnittstelle zwischen Rap, Pop und Elektro. „Ich bin ein großer Fan von Genres und die dürfen auch gerne in sich existieren. Ich will sie alle bedienen. Ich will keine Schublade sein, sondern ein Apothekenschrank“, sagt Noah. Nun vervollständigt Noah sein musikalisches Showreel. Mit seiner EP „Ohne Punkt und Kummer.“ schreibt er neues Kapitel, das soundtechnisch an die vorherigen Stücke anknüpft und textlich von Verletzlichkeit und persönlichen Wendepunkten der jüngeren Vergangenheit zeugt. 

 
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Kontakt:
Niklas.Erdhuetter@umusic.com

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