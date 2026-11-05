Mit den Hörspielen von “Das kleine Gespenst” durch die Geisterstunde

Wenn um Mitternacht die Geisterstunde beginnt, erwacht auf Burg Eulenstein das kleine Gespenst. Miterscheinen jetzt die unterhaltsamen Hörspielgeschichten nachgemeinsam in einer Sammlung. Darin warten auf kleine und Große Hörspiel-Fans nächtliche Streifzüge durch die Burg, ein lang ersehnter Ausflug bei Tageslicht und jede Menge liebenswertes Gespensterchaos.

Aber nicht nur in Eulenberg treibt sich das neugierige Gespenst herum. Ingibt es im neu eingerichteten Burgmuseum jede Menge zu entdecken. Natürlich bleibt es nicht beim Anschauen und schon bald steht im Museum einiges anders als zuvor. Als der Burgverwalter am nächsten Morgen das Ergebnis entdeckt, wird ihm schnell klar, dass an den Geschichten über das Gespenst auf Burg Eulenstein offenbar doch etwas dran ist.