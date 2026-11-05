Mit den Hörspielen von “Das kleine Gespenst” durch die Geisterstunde

Wenn um Mitternacht die Geisterstunde beginnt, erwacht auf Burg Eulenstein das kleine Gespenst. Mit “Das kleine Gespenst – Alle Hörspiele”
erscheinen jetzt die unterhaltsamen Hörspielgeschichten nach Otfried Preußler
gemeinsam in einer Sammlung. Darin warten auf kleine und Große Hörspiel-Fans nächtliche Streifzüge durch die Burg, ein lang ersehnter Ausflug bei Tageslicht und jede Menge liebenswertes Gespensterchaos.
Das kleine Gespenst
träumt schon so lange davon, die Welt endlich einmal bei Tag zu erleben. Doch als dieser Wunsch unerwartet wahr wird, landet es im Städtchen Eulenberg und sorgt dort ungewollt für große Aufregung. Damit beginnt auch die Suche nach einem Weg zurück zur Burg und zum alten Freund, dem Uhu Schuhu. Unterstützung bekommt das kleine Gespenst dabei von den drei Kindern des Apothekers, die bereits eine Idee haben, wie sie ihm helfen können.
Aber nicht nur in Eulenberg treibt sich das neugierige Gespenst herum. In “Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein”
gibt es im neu eingerichteten Burgmuseum jede Menge zu entdecken. Natürlich bleibt es nicht beim Anschauen und schon bald steht im Museum einiges anders als zuvor. Als der Burgverwalter am nächsten Morgen das Ergebnis entdeckt, wird ihm schnell klar, dass an den Geschichten über das Gespenst auf Burg Eulenstein offenbar doch etwas dran ist.
“Das kleine Gespenst – Alle Hörspiele”
vereint Geschichten voller Spuk, Abenteuer und Humor und lädt kleine und große Fans dazu ein, die Welt von Otfried Preußlers beliebtem Gespenst zu entdecken.