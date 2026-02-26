“Aber warum?”: Pappalapapp stellen die ganz großen Fragen

Wieso, weshalb, warum – als Eltern kennt man den Moment bestens, wenn die eigenen Kinder plötzlich W-Fragen im Sekundentakt stellen. Doch was mitunter die elterliche Geduld strapaziert, ist in Wahrheit ein Zeichen von Wissensdurst und dem unbändigem Wille zu lernen. Denn nur, wer die richtigen Fragen stellt, wird auf Dauer Zusammenhänge erschließen und Probleme lösen können.

Letzteres dachten sich auch Pappalapapp und beäugen für die zweite Vorab-Single aus ihrem Debütalbum “Mit Pauken & Trompeten” die großen Fragen des Lebens aus der Kinderperspektive. Denn lange nicht alles, was wir Erwachsene für selbstverständlich halten, ergibt auch durch Kinderaugen betrachtet Sinn. Dabei ist “Aber warum?” alles andere als zaghaftes Nachfragen – Soundtüftler Dave in the Box sorgt mit einer brachialen Soundwelle aus Brass und Bass dafür, dass Festivalstimmung im Kinderzimmer aufkommt, während Rapper und Sänger Falk energisch, aber stets mit Augenzwinkern das elterliche Weltbild infrage stellt. Für uns steht fest: So muss eine Hymne an die kindliche Neugier 2026 klingen!