Paul McCartney kündigt sein neues Studioalbum „The Boys of Dungeon Lane“ für den 29. Mai an

Am 29. Mai erscheint „The Boys of Dungeon Lane“, das 18. Studioalbum des 83-Jährigen und das erste Album seit „McCartney III“ vor über fünf Jahren. Die bereits veröffentlichte Vorabsingle „Days We Left Behind“ zeichnet in reduzierter, intimer Atmosphäre einen melancholischen Blick auf McCartneys Kindheit im Liverpool der Nachkriegszeit und bildet das emotionale Zentrum des Albums.





“This is very much a memory song for me. The album title, The Boys of Dungeon Lane, comes from a lyric in this track. I was thinking just that, about the days I left behind and I do often wonder if I’m just writing about the past but then I think how can you write about anything else? It’s just a lot of memories of Liverpool“, so McCartney über die Single.

Der Albumtitel verweist auf die „The Boys of Dungeon Lane“, einen Ort seiner Jugend, an dem McCartney viel Zeit verbrachte und der für die Zeit vor dem Ruhm steht. McCartney verarbeitet in selten offener, autobiografischer Weise frühe Erinnerungen an seine Eltern sowie die Anfangstage mit George Harrison und John Lennon.

Produziert wurde das vielseitige, stilistisch breit angelegte Werk in Etappen über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit Erfolgsproduzent Andrew Watt, wobei McCartney wie schon bei früheren Soloarbeiten große Teile der Instrumente selbst einspielte. Vorbestellungen für „The Boys of Dungeon Lane“ sind ab sofort möglich – die Single „Days We Left Behind“ ist bereits jetzt auf allen gängigen Plattformen zu hören.



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