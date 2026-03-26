Paul McCartney solo: Diese 15 Songs sind bis heute unvergessen

Kaum ein Künstler hat die Popmusik nach dem Ende der Beatles so souverän weitergeschrieben wie Paul McCartney . Zwischen hymnischem Stadion-Sound, intimen Balladen und erstaunlich frischen Spätwerken entstand ein Solokatalog, der Generationen verbindet. Auch jenseits seiner früheren Bandgeschichte blieb sein Gespür für Melodie, Atmosphäre und eingängige Dramaturgie außergewöhnlich präsent. Dieses Ranking blickt auf 15 Songs, die seine stilistische Bandbreite besonders eindrucksvoll zeigen und bis heute nachwirken.

15. Only One

Only One “ zeigt, wie anschlussfähig klassisches Songwriting auch im modernen Pop geblieben ist. Die Zusammenarbeit mit Kanye West lebt von Zurückhaltung, Gefühl und einer Melodie, die sich nicht aufdrängt, aber sofort hängen bleibt. Gerade diese leise Intensität macht den Song bemerkenswert.

14. I Don’t Know

Mit „ I Don’t Know “ öffnet sich ein erstaunlich verletzlicher, reflektierter Ton. Der Song lebt von Unsicherheit, Müdigkeit und innerer Suche, ohne dabei an Größe zu verlieren. Hier wird deutlich, wie stark emotionale Ehrlichkeit im Spätwerk noch immer funktioniert.

13. Come On To Me

Come On To Me “ ist direkt, rhythmisch und voller Energie. Paul McCartney greift hier auf jene federnde Leichtigkeit zurück, die viele seiner stärksten Uptempo-Stücke auszeichnet. Das Ergebnis ist ein Song, der sofort Bewegung erzeugt und dabei erstaunlich frisch wirkt.

12. Save Us

„Save Us“ bringt Tempo, Gitarrendruck und eine angenehm raue Kante zusammen. Der Track klingt kompakt und zielgerichtet, fast so, als wolle er jede unnötige Verzierung bewusst vermeiden. Gerade dadurch entsteht eine Klarheit, die dem Song zusätzliche Kraft verleiht.

11. Queenie Eye

Mit „Queenie Eye“ trifft Spieltrieb auf kompositorische Präzision. Rhythmus, Sprachwitz und Refrain greifen so selbstverständlich ineinander, dass der Song zugleich verspielt und hochkontrolliert wirkt. Das ist Pop mit Leichtigkeit, aber ohne Beliebigkeit.

10. New

„New“ steht sinnbildlich für den Willen, sich nicht im eigenen Denkmal einzurichten. McCartney verbindet hier seine vertraute melodische Handschrift mit einem hellen, modernen Soundbild. So entsteht ein Stück, das Rückzug und Aufbruch zugleich verkörpert.

9. Too Many People

„Too Many People“ gehört zu den kantigeren Momenten des Solokatalogs. Der Song wirkt elegant, aber auch leicht stachelig, fast provokativ. Gerade diese Spannung zwischen Eingängigkeit und Reibung macht ihn bis heute so reizvoll.

8. Uncle Albert/Admiral Halsey

„Uncle Albert/Admiral Halsey“ ist Pop als Miniaturwelt. Stimmungen wechseln, Motive verschieben sich, und dennoch bleibt das Stück erstaunlich geschlossen. Diese Lust an Formwechseln zeigt, wie fantasievoll große Popmusik konstruiert sein kann.

7. Wonderful Christmastime

Mit „Wonderful Christmastime“ entstand ein Song, der sich fest in das kulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat. Paul McCartney setzt hier auf Einfachheit, Wiedererkennbarkeit und eine fast kindliche Direktheit. Genau deshalb funktioniert das Stück Jahr für Jahr aufs Neue.

6. Say Say Say

„Say Say Say“ ist ein Paradebeispiel für Pop im Dialog. Gemeinsam mit Michael Jackson entsteht ein federnder, charmant gebauter Song, der Starpower und Ohrwurmqualität mühelos verbindet. Bis heute besitzt er jene Leichtigkeit, die große Duette von kurzlebigen Kollaborationen unterscheidet.

5. My Love

„My Love“ zeigt die Kunst der großen Ballade in ihrer klarsten Form. Der Song ist weit, offen und emotional, ohne ins Sentimentale abzugleiten. Seine Stärke liegt in der Balance aus Zärtlichkeit, Präzision und melodischer Selbstverständlichkeit.

4. Silly Love Songs

Oft unterschätzt, ist „Silly Love Songs“ weit mehr als nur ein charmanter Radiotrack. McCartney antwortet hier mit musikalischer Eleganz auf den alten Vorwurf, Liebeslieder seien belanglos. Das Ergebnis ist ein raffinierter Popsong, der Leichtigkeit und Komplexität souverän zusammenführt.

3. Live and Let Die

„Live and Let Die“ denkt größer als viele andere Songs seiner Zeit. Rock, Orchesterdrama und filmische Zuspitzung treffen hier auf eine Melodie, die sofort trägt. Das Stück ist spektakulär, aber nie überladen, und genau darin liegt seine anhaltende Wirkung.

2. Band on the Run

„Band on the Run“ ist ein Song, der Bewegung in Musik übersetzt. Verschiedene Teile fügen sich zu einer Erzählung zusammen, die immer weiter wächst und dennoch eingängig bleibt. Diese Mischung aus Dynamik, Struktur und melodischer Klasse macht das Stück zu einem Eckpfeiler der Popgeschichte.

1. Maybe I’m Amazed

Wenn ein Song das solistische Genie von Paul McCartney in besonderer Dichte einfängt, dann ist es „Maybe I’m Amazed“. Hier verbinden sich Verletzlichkeit, Dringlichkeit und melodische Größe auf nahezu ideale Weise. Das Stück wirkt bis heute unmittelbar, intensiv und vollkommen zeitlos.

Warum diese Songs bis heute nachhallen

Diese 15 Paul McCartney Songs zeigen, wie breit sein Werk aufgestellt ist: zwischen Intimität und Größe, Popraffinesse und emotionaler Direktheit, Experiment und perfekter Eingängigkeit. Genau darin liegt die anhaltende Relevanz dieses Katalogs.