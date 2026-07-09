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Paves 16 veröffentlicht sein Debütalbum „AURA“

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10.07.2026
Mit „AURA“ veröffentlicht Paves 16 sein lang erwartetes Debütalbum. Das Album ist eine emotionale Reise durch Kindheit, Liebe, Neid, Hoffnung und Selbstreflexion. Ehrlich, nahbar und mit tiefgründigen Texten zeigt Paves 16, warum er zu den spannendsten Stimmen der neuen Deutschrap-Generation gehört.

Auf „AURA“ verbindet Paves 16 moderne Hip-Hop- und Pop-Einflüsse mit persönlichen Geschichten und emotionaler Tiefe. Seine Songs stehen für Authentizität, Zuversicht und den Mut, Gefühle offen auszusprechen.

AURA Limited Edition Box von Paves 16
Zum Album erscheint die AURA Limited Edition Box, eine streng limitierte Fan-Edition mit exklusiven Sammlerstücken. Die Box ist weltweit auf 500 Stück limitiert und enthält:

- NFC Smart Music Album mit exklusiven digitalen Inhalten
- CD im Jewelcase mit allen Songtexten im Booklet
- Paves 16 Schlüsselanhänger
- Exklusive Autogrammkarte
- Sticker-Set
- Nummerierter Limited Edition Beutel

Das Highlight der Box ist das AURA Smart Music Album. Per Smartphone-Scan erhalten Fans Zugriff auf exklusive digitale Inhalte rund um das Debütalbum.
Die AURA Limited Edition Box von Paves 16 ist ab sofort im offiziellen Shop erhältlich:
Jetzt AURA von Paves 16 kaufen: https://shop.paves16.de/

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