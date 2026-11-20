“PAW Patrol”. Mit dem “PAW Patrol Titelsong” gibt es den rockigen kurzen Erkennungssong der beliebten Vorschulserie ab dem 20.11.2026 auch als eigenständige Single. Wenn in Adventure Bay Hilfe gebraucht wird, sind Chase, Marshall, Skye und ihre Freunde sofort zur Stelle. Und natürlich darf dabei eines nicht fehlen: die unverwechselbare Titelmelodie von. Mit demgibt es den rockigen kurzen Erkennungssong der beliebten Vorschulserie ab dem 20.11.2026 auch als eigenständige Single.

“PAW Patrol” mit spannenden Rettungseinsätzen und liebenswerten Charakteren. Ob bei aufregenden Missionen oder kleinen Herausforderungen im Alltag: Die sechs heldenhaften Hunde zeigen immer wieder, wie wichtig Freundschaft, Teamwork und Zusammenhalt sind. Seit Jahren begeistertmit spannenden Rettungseinsätzen und liebenswerten Charakteren. Ob bei aufregenden Missionen oder kleinen Herausforderungen im Alltag: Die sechs heldenhaften Hunde zeigen immer wieder, wie wichtig Freundschaft, Teamwork und Zusammenhalt sind.

Ein Titelsong mit Wiedererkennungswert

Schon die ersten Töne reichen aus, um an die Abenteuer der mutigen Fellfreunde zu denken. Mit seinem mitreißenden Rhythmus und dem rockigen Sound sorgt der Titelsong für ordentlich Bewegung und bringt ein Stück Adventure Bay direkt nach Hause.