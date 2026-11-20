Wenn in Adventure Bay Hilfe gebraucht wird, sind Chase, Marshall, Skye und ihre Freunde sofort zur Stelle. Und natürlich darf dabei eines nicht fehlen: die unverwechselbare Titelmelodie von “PAW Patrol”
. Mit dem “PAW Patrol Titelsong”
gibt es den rockigen kurzen Erkennungssong der beliebten Vorschulserie ab dem 20.11.2026 auch als eigenständige Single.
Seit Jahren begeistert “PAW Patrol”
mit spannenden Rettungseinsätzen und liebenswerten Charakteren. Ob bei aufregenden Missionen oder kleinen Herausforderungen im Alltag: Die sechs heldenhaften Hunde zeigen immer wieder, wie wichtig Freundschaft, Teamwork und Zusammenhalt sind.
Ein Titelsong mit Wiedererkennungswert
Schon die ersten Töne reichen aus, um an die Abenteuer der mutigen Fellfreunde zu denken. Mit seinem mitreißenden Rhythmus und dem rockigen Sound sorgt der Titelsong für ordentlich Bewegung und bringt ein Stück Adventure Bay direkt nach Hause.
Ob zum Mitsingen, Mittanzen oder als musikalische Einstimmung auf die nächste Folge: Der “PAW Patrol Titelsong”
ist genau das Richtige für Familien, bei denen die tierischen Rettungshelden regelmäßig im Einsatz sind.