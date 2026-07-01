Phineas und Ferb | News | Sommer, Spaß und schräge Erfindungen: Ein neues Hörspiel-Abenteuer mit "Phineas und Ferb"

Phineas und Ferb
HomeHomeNewsNewsMusikMusikBiografieBiografie

Sommer, Spaß und schräge Erfindungen: Ein neues Hörspiel-Abenteuer mit “Phineas und Ferb”

Phineas und Ferb Folge 17.png
03.07.2026
Langweilige Ferientage? Nicht mit Phineas und Ferb! Mit “17: Das Sandwich U-Boot / Lizenz zum Auffliegen lassen / Der Candace-Anzug / Agent T (für Teenie)” ist ein neues Original-Hörspiel zur beliebten Disney TV-Serie voller verrückter Erfindungen, geheimer Missionen und jeder Menge Hörspaß für Kinder ab 6 Jahren erschienen.
In den neuen Geschichten bauen Phineas und Ferb unter anderem ein riesiges Sandwich-U-Boot. Klar, dass Candace wieder alles daransetzt, ihre Brüder endlich auffliegen zu lassen. Dieses Mal greift sie sogar zu täuschend echten Candace-Anzügen, um ihrer Mutter den großen Beweis zu liefern. Doch während bei den Kids ein außergewöhnliches Projekt das nächste jagt, sorgt auch Dr. Doofenschmirtz wieder für reichlich Chaos: Mal bringt er den Straßenverkehr durcheinander, mal tüftelt er an einer Mundraubmaschine – und schließlich will er Perry das Schnabeltier sogar an die LIEBESMUFFIN-Organisation ausliefern.
Doch Perry wäre nicht Perry, wenn er sich davon so einfach aufhalten ließe. Und dann taucht auch noch eine unerwartete Nachwuchsagentin auf…
Ob auf langen Autofahrten, beim Spielen im Kinderzimmer oder als gemeinsame Hörpause zu Hause: Die neue Folge nimmt Kinder mit in eine Welt, in der Kreativität großgeschrieben wird und kein Einfall zu verrückt ist.

Weitere Musik von Phineas und Ferb

Hörspiel
Digital2025
16: Die Chroniken von Miep: Heimweh in Saint Louis / Keine Übernachtungsparty / Die Ballade von Bubba Doof
Hörspiel
Digital2025
15: Sommer-Blockbuster / Wolkig mit Aussicht auf Mom / Der Hutmacher / Außer Rand und Band
Digital2025
Phineas und Ferb: Staffel 5 (Deutscher Original Soundtrack)
Hörspiel
Digital2023
01: Interview mit einem Schnabeltier / Der Eintagsfliegenhit / Königlicher Besuch / Das Spionage-Trio – Das Original-Hörspiel zur Disney TV-Serie
Hörspiel
Digital2023
02: Das Ungeheuer von Loch Nase (Teil 1 & 2) / Ein Schnabeltier auf Abwegen / Schnapp sie! – Das Original-Hörspiel zur Disney TV-Serie
Hörspiel
Digital2023
03: Der längste Sommertag (Teil 1 & 2) – Das Original-Hörspiel zur Disney TV-Serie
Start
Phineas und Ferb
News
Sommer, Spaß und schräge Erfindungen: Ein neues Hörspiel-Abenteuer mit “Phineas und Ferb”
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür GeschäftspartnerBarrierefreiheit Statement