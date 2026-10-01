Frank Briegmann zum Chairman & CEO von Universal Music Europa, Australien, Neuseeland, Kanada & Deutsche Grammophon ernannt

Langjähriger Wegbereiter für Künstlerinnen und Künstler verbindet kreative Führung, unternehmerische Expertise und ein tiefes Verständnis für lokale Musikkulturen

Neue Struktur schafft mehr Agilität und größere Wirkung für lokale, regionale und globale Stars

1. Oktober 2026, Santa Monica & Berlin: Die Universal Music Group, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Music Entertainment, hat heute die Ernennung von Frank Briegmann zum Chairman & CEO von Universal Music Europa, Australien, Neuseeland, Kanada & Deutsche Grammophon bekannt gegeben. Mit diesem Schritt werden unterschiedliche Märkte unter einer gemeinsamen Führung zusammengeführt – jeder mit seiner eigenen kulturellen Vielfalt, zugleich aber mit einem enormen Potenzial, lokale Talente zu regionalen und globalen Stars zu entwickeln. Briegmann berichtet weiterhin an Sir Lucian Grainge, Chairman & CEO der Universal Music Group.

Künstlerinnen und Künstler haben heute vom ersten Tag an die Möglichkeit, ein Publikum auf der ganzen Welt zu erreichen. Briegmann hat in seiner bisherigen Laufbahn vielfach bewiesen, wie sich dieses Potenzial erfolgreich entfalten lässt. Gemeinsam mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Märkten hat er starke lokale Teams aufgebaut, eigenständige Musikkulturen gefördert und Talente dabei unterstützt, sowohl in ihren Heimatmärkten als auch weltweit erfolgreich zu sein. Im Laufe seiner Karriere hat er darüber hinaus neue kommerzielle und kreative Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler erschlossen, etwa indem er die Deutsche Grammophon konsequent weiterentwickelt und ihre große Tradition mit neuen Formaten, Technologien und Zielgruppen verbunden hat.

Die neue Struktur soll Künstlerinnen und Künstlern noch mehr internationale Möglichkeiten eröffnen, die Agilität erhöhen und eine engere Zusammenarbeit ermöglichen. In einem sich rasant entwickelnden Musikökosystem wird Briegmanns erweiterter Verantwortungsbereich UMG dabei unterstützen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, aktiv zu gestalten und Technologie zu nutzen, um Expertise noch wirkungsvoller einzusetzen, die Umsetzung weiter zu verbessern und die Märkte enger miteinander zu verbinden.

Sir Lucian Grainge, Chairman & CEO Universal Music Group: „Frank und ich arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen. Er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Interessen von Künstlerinnen und Künstlern und hat immer wieder bewiesen, dass er langfristige Karrieren aufbauen kann. Er verbindet kreative Expertise mit unternehmerischem Gespür und nutzt die Möglichkeiten von Daten und Technologie. Ebenso wichtig ist, dass er respektiert, was jeden einzelnen Markt besonders macht, und weiß, wie man lokalen Führungspersönlichkeiten den Freiraum und die Unterstützung gibt, die sie für ihren Erfolg brauchen. Bei Franks Ernennung geht es vor allem um die Kraft der Möglichkeiten: Wir wollen es Künstlerinnen und Künstlern, Ideen und Chancen leichter machen, Grenzen zu überwinden.“

Frank Briegmann, Chairman & CEO Universal Music Europa, Australien, Neuseeland, Kanada & Deutsche Grammophon: „Großartige Künstlerkarrieren können heute überall beginnen und ein Publikum auf der ganzen Welt erreichen. Gerade deshalb wird starke lokale Expertise noch wichtiger. Unsere Verantwortung besteht darin, zu verstehen und zu fördern, was jeden einzelnen Markt dynamisch und unverwechselbar macht. Gleichzeitig müssen wir Künstlerinnen und Künstlern die Investitionen, die lokale Expertise und die globale Reichweite bieten, die sie brauchen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich bin Lucian dankbar für sein Vertrauen und für die Chance, diese erweiterte Verantwortung zu übernehmen. Über die Jahre habe ich immer wieder erlebt, was möglich wird, wenn hervorragende lokale Teams über Grenzen hinweg eng zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den lokalen Führungsteams auf diesen Erfahrungen aufzubauen und noch mehr Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler in diesen Märkten und auf der ganzen Welt zu schaffen.“

Briegmann wird eng mit den etablierten Führungsteams in den jeweiligen Märkten zusammenarbeiten. Dazu gehören Olivier Nusse, der weiterhin als CEO von Universal Music France tätig sein wird, Sean Warner, der seine Funktion als President & CEO von Universal Music Australia & New Zealand fortführt, sowie Julie Adam, die weiterhin als President & CEO von Universal Music Canada tätig sein wird.

Im Rahmen seines erweiterten Verantwortungsbereichs wird Briegmann außerdem mit dem UMG-Leadership-Team in Europa, einschließlich Großbritannien und der Iberischen Halbinsel, zusammenarbeiten, um die Märkte durch Technologie und neue kommerzielle Möglichkeiten noch enger miteinander zu vernetzen.

In Spanien wird Luis Fernández weiterhin als President von Universal Music Spain tätig sein. Ana Hernandez bleibt Managing Director von Universal Music Portugal. Beide berichten an Jesus Lopez.

In Großbritannien wird Dickon Stainer weiterhin als Chairman & CEO, UK, tätig sein und an Sir Lucian Grainge berichten.

Die Ernennung markiert den jüngsten Schritt in Briegmanns mehr als drei Jahrzehnte umfassender Karriere in der Musikindustrie und erweitert seine internationale Verantwortung.

Briegmann kam 2004 als CEO des deutschen Geschäfts zu Universal Music und wurde damit zum jüngsten Manager, der jemals an der Spitze eines Major-Musikunternehmens in Deutschland stand. Sein Verantwortungsbereich wurde seitdem sukzessive auf Zentral-, Nord- und Osteuropa ausgeweitet. Parallel dazu übernahm er die weltweite Führung der Deutschen Grammophon.

Während seiner gesamten Karriere hat Briegmann lokale Talente und eigenständige Musikkulturen gefördert, in Künstlerinnen, Künstler und Repertoire investiert und sie dabei unterstützt, ein Publikum weit über ihre jeweiligen Heimatmärkte hinaus zu erreichen. Er hat die digitale Transformation vorangetrieben und neue Geschäftsfelder aufgebaut, immer mit dem Ziel, starke lokale Expertise mit der globalen Reichweite von UMG zu verbinden. Auch bei der Deutschen Grammophon verbindet er die große Tradition des renommiertesten Klassiklabels der Welt mit neuen Formaten und innovativen Wegen, neue Zielgruppen zu erreichen.

Briegmann ist Vorstandsmitglied des Bundesverbands Musikindustrie. Darüber hinaus gehört er dem Regionalbeirat Ost der Deutschen Bank sowie den Kuratorien der renommierten C/O Berlin Foundation und der Stiftung Deutsche Sporthilfe an.

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