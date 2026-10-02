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Halloween mit Pumuckl: Fünf Hörspielgeschichten voller Spuk und Kobold-Chaos

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02.10.2026
Pünktlich zur Halloween-Zeit bringt Pumuckl jede Menge Spuk ins Kinderzimmer. Gespenster, Geisterjäger und eine ordentliche Portion Kobold-Schabernack: Die Compilation Halloween – Hörspiele & Spukgeschichten mit Pumuckl beinhaltet fünf schaurig-lustige Abenteuer mit Pumuckl und Meister Eder.
In “Pumuckl und der Geisterjäger” bekommt es der Kobold mit Alfi zu tun, der ihn unbedingt sichtbar machen will – und dafür sogar eine Fotofalle aufstellt. Auch in “Das Schloßgespenst” und “Das Gespenst im Gartenhaus” geht es geheimnisvoll zu. “Pumuckl auf Hexenjagd” sorgt für Aufregung, als der Kobold das Märchen von Hänsel und Gretel etwas zu wörtlich nimmt. Passend zu Halloween rundet “Pumuckl und der Schluckauf” die Compilation ab: Heimlich vernaschte Schokolade beschert dem Kobold einen hartnäckigen Schluckauf, den Meister Eder mit einem gehörigen Schrecken vertreiben möchte.
Die fünf Geschichten aus den Serien “Meister Eder und sein Pumuckl” und “Neue Geschichten vom Pumuckl” verbinden damit Spuk, Schabernack und die vertrauten Alltagsabenteuer rund um den rothaarigen Kobold – passend für eine gemütliche Hörspielzeit im Herbst.
Wer noch mehr Hörspielzeit mit Pumuckl sucht, findet mit Herbst – Hörspiele mit Pumuckl eine weitere passende Compilation für die Jahreszeit. So geht es mit Pumuckl auch abseits von Halloween durch den Herbst.

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