Herbstzeit mit Pumuckl: fünf Geschichten voller Schabernack und kleiner Abenteuer

Wenn die Blätter bunt werden, Spaziergänge durch den Wald führen und Regentage wieder mehr Zeit für Hörspiele lassen, darf ein kleiner rothaariger Kobold natürlich nicht fehlen. Rund um den Herbst gibt es mit Pumuckl gleich mehrere Geschichten zu entdecken, in denen Waldspaziergänge, Schnupfen, Pudding und geheimnisvolle Geräusche für reichlich Abwechslung sorgen.

“Herbst – Hörspiele mit Pumuckl” bündelt fünf Geschichten und bringt sie gemeinsam in eine Hörsammlung für die kühlere Jahreszeit. Die passende Compilationbündelt fünf Geschichten und bringt sie gemeinsam in eine Hörsammlung für die kühlere Jahreszeit.

“Pumuckl und der Waldspaziergang” sind Meister Eder draußen unterwegs und stoßen dabei auf achtlos liegen gelassenen Müll. Als zwei Männer ihren Abfall einfach zurücklassen, lässt es sich der Kobold nicht nehmen, sich einzumischen. Nass wird es dagegen in “Pumuckl und der Schnupfen”: Nach ausgiebigem Spaß in Regenpfützen fängt sich Meister Eder für den Patienten hält. Insind Pumuckl unddraußen unterwegs und stoßen dabei auf achtlos liegen gelassenen Müll. Als zwei Männer ihren Abfall einfach zurücklassen, lässt es sich der Kobold nicht nehmen, sich einzumischen. Nass wird es dagegen in: Nach ausgiebigem Spaß in Regenpfützen fängt sich Pumuckl einen Schnupfen ein. Der herbeigerufene Arzt sorgt für zusätzliche Verwirrung, weil er ausgerechnetfür den Patienten hält.

“Pumuckl und der Pudding” beschließt Meister Eder müssen schließlich eingreifen. Auch drinnen ist einiges los. Inbeschließt Pumuckl , dass Schokoladenpudding möglichst oft auf den Tisch gehört, und versucht sich kurzerhand selbst am Kochen. Frau Eichinger undmüssen schließlich eingreifen.

“Das grüne Gemälde”. Ein alter Malkasten bringt Meister Eder zu malen und weckt schließlich sogar das Interesse eines Käufers. Kreativ wird es in. Ein alter Malkasten bringt Pumuckl auf die Idee, ein Porträt vonzu malen und weckt schließlich sogar das Interesse eines Käufers.

„Neuen Geschichten vom Pumuckl“ in der Folge „Pumuckl und das Geräusch“. Ein unbekanntes Geräusch im Innenhof beschäftigt die Nachbarschaft und schickt Florian Eder auf die Suche nach der Ursache. Ein kleines Rätsel erwartet die Fans derin der Folge. Ein unbekanntes Geräusch im Innenhof beschäftigt die Nachbarschaft und schickt Pumuckl undauf die Suche nach der Ursache.

Die fünf Geschichten aus den Serien „Meister Eder und sein Pumuckl“ und „Neue Geschichten vom Pumuckl“ bringen damit genau die Mischung aus Alltagsabenteuer, Schabernack und Gemütlichkeit mit, um den Herbst besonders zu machen.