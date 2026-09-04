Herbstzeit mit Pumuckl: fünf Geschichten voller Schabernack und kleiner Abenteuer

Wenn die Blätter bunt werden, Spaziergänge durch den Wald führen und Regentage wieder mehr Zeit für Hörspiele lassen, darf ein kleiner rothaariger Kobold natürlich nicht fehlen. Rund um den Herbst gibt es mit Pumuckl
gleich mehrere Geschichten zu entdecken, in denen Waldspaziergänge, Schnupfen, Pudding und geheimnisvolle Geräusche für reichlich Abwechslung sorgen.
Die passende Compilation “Herbst – Hörspiele mit Pumuckl”
bündelt fünf Geschichten und bringt sie gemeinsam in eine Hörsammlung für die kühlere Jahreszeit.
In “Pumuckl und der Waldspaziergang”
sind Pumuckl
und Meister Eder
draußen unterwegs und stoßen dabei auf achtlos liegen gelassenen Müll. Als zwei Männer ihren Abfall einfach zurücklassen, lässt es sich der Kobold nicht nehmen, sich einzumischen. Nass wird es dagegen in “Pumuckl und der Schnupfen”
: Nach ausgiebigem Spaß in Regenpfützen fängt sich Pumuckl
einen Schnupfen ein. Der herbeigerufene Arzt sorgt für zusätzliche Verwirrung, weil er ausgerechnet Meister Eder
für den Patienten hält.
Auch drinnen ist einiges los. In “Pumuckl und der Pudding”
beschließt Pumuckl
, dass Schokoladenpudding möglichst oft auf den Tisch gehört, und versucht sich kurzerhand selbst am Kochen. Frau Eichinger und Meister Eder
müssen schließlich eingreifen.
Kreativ wird es in “Das grüne Gemälde”
. Ein alter Malkasten bringt Pumuckl
auf die Idee, ein Porträt von Meister Eder
zu malen und weckt schließlich sogar das Interesse eines Käufers.
Ein kleines Rätsel erwartet die Fans der „Neuen Geschichten vom Pumuckl“
in der Folge „Pumuckl und das Geräusch“
. Ein unbekanntes Geräusch im Innenhof beschäftigt die Nachbarschaft und schickt Pumuckl
und Florian Eder
auf die Suche nach der Ursache.
Die fünf Geschichten aus den Serien „Meister Eder und sein Pumuckl“ und „Neue Geschichten vom Pumuckl“ bringen damit genau die Mischung aus Alltagsabenteuer, Schabernack und Gemütlichkeit mit, um den Herbst besonders zu machen.
Wer noch mehr Hörspielzeit mit Pumuckl
sucht, findet auch rund um den Schulanfang passende Geschichten: “Schulanfang – Hörspiele mit Pumuckl”
bündelt fünf Abenteuer zu Lernen, Schreiben, Ordnung und Miteinander. Außerdem warten in den “Neuen Geschichten vom Pumuckl”
weitere turbulente Erlebnisse mit Florian Eder
und dem rothaarigen Kobold.