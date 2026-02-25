Hurra! Pumuckl läutet mit der neuen Compilation “Frühling & Ostern mit Pumuckl” die Frühlingszeit ein

Der Frühling steht vor der Tür und die Vorfreude auf sonnige Tage, bunt blühende Wiesen, Radtouren, Spielplatzbesuche und vieles mehr steigt. Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am 01. März gibt es Neues für alle Pumuckl
-Fans. Die neue, liebevoll zusammengestellte Compilation “Frühling & Ostern mit Pumuckl
”
stimmt auf Ostern und die blühende Jahreszeit ein.
Die Compilation enthält fünf besonders lustige Abenteuer aus der Welt des frechen Kobolds Pumuckl, der für seine Streiche, Missverständnisse und kleinen Katastrophen bekannt ist.
Los geht es mit Folge 61: “Pumuckl und die Ostereier
”, in der Pumuckl
das Versteckspiel etwas zu ernst nimmt und nicht nur Ostereier so gut versteckt, dass man sie nicht mehr wiederfindet. Weiter geht es mit Folge 62: “Der erste April
”. In dieser Folge werden Meister Eder und Pumuckl
selbst Opfer eines Aprilscherzes durch einen zweiten Kobold. Natürlich darf auch das Hörspiel zum Kinofilm “Pumuckl und das große Missverständnis
” nicht fehlen, in dem der Kobold und Florian Eder zum Maifest aufs Land fahren. Zum Schluss geht es für Pumuckl
und Meister Eders Neffen Florian mit zwei Abenteuern “7: Pumuckl geht Angeln
” und “17: Pumuckl geht Campen
” in die Natur: zwei Ausflüge, bei denen natürlich nichts nach Plan läuft.