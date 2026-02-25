Hurra! Pumuckl läutet mit der neuen Compilation “Frühling & Ostern mit Pumuckl” die Frühlingszeit ein

stimmt auf Ostern und die blühende Jahreszeit ein. Der Frühling steht vor der Tür und die Vorfreude auf sonnige Tage, bunt blühende Wiesen, Radtouren, Spielplatzbesuche und vieles mehr steigt. Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am 01. März gibt es Neues für alle Pumuckl -Fans. Die neue, liebevoll zusammengestellte Compilation “ Frühling & Ostern mit Pumuckl stimmt auf Ostern und die blühende Jahreszeit ein.

Die Compilation enthält fünf besonders lustige Abenteuer aus der Welt des frechen Kobolds Pumuckl, der für seine Streiche, Missverständnisse und kleinen Katastrophen bekannt ist.