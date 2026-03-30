Hurra! Zwei neue Abenteuer aus der Werkstatt von Schreinermeister Eder sind da!





Die Folgen 21 und 22 knüpfen an den Erfolg der Serie an und sind Teil der zweiten Hörspiel-Staffel, die auf der TV-Serie “Neue Geschichten vom Pumuckl” (verfügbar auf RTL+) basiert. Die beliebte Neuauflage, in der es um Pumuckl und sein Leben mit Florian Eder geht, begeistert seit 2023 ein generationsübergreifendes Publikum. Pünktlich zu Ostern meldet sich der wohl bekannteste Kobold Deutschlands zurück: Zwei neue Hörspielfolgen von Neue Geschichten vom Pumuckl erweitern die beliebte Serie um weitere turbulente Erlebnisse aus der Werkstatt von Schreinermeister Eder.Die Folgen 21 und 22 knüpfen an den Erfolg der Serie an und sind Teil der zweiten Hörspiel-Staffel, die auf der TV-Serie “” (verfügbar auf RTL+) basiert. Die beliebte Neuauflage, in der es um Pumuckl und sein Leben mit Florian Eder geht, begeistert seit 2023 ein generationsübergreifendes Publikum.

Und darum geht es in den zwei neuen Folgen der zweiten Staffel von “Neue Geschichten vom Pumuckl”:

Folge 21: Pumuckl und der sprechende Schreibtisch

Ein neuer Schreibtisch sorgt für Streit zwischen zwei Brüdern – und Pumuckl gießt mit einem frechen Trick zusätzlich Öl ins Feuer. Florian Eder greift ein und nutzt die Situation, um dem Kobold eine kleine Lektion zu erteilen. Als das Möbelstück plötzlich “spricht”, geraten die Dinge jedoch aus dem Ruder.

Folge 22: Pumuckl und die schlechte Verliererin

Ein harmloser Ausflug auf den Minigolfplatz entwickelt sich unerwartet zum Wettkampf. Pumuckl mischt sich ein, als Eder herausgefordert wird, und sorgt dafür, dass der Ehrgeiz einer Mitspielerin ordentlich auf die Probe gestellt wird – mit überraschenden Folgen für eine bevorstehende Feier.