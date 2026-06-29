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Urlaubsstimmung mit Pumuckl

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03.07.2026
Ob Campingplatz, Bauernhof, Berggipfel oder Segelboot: Mit “Urlaub mit Pumuckl” geht es auf eine abwechslungsreiche Reise voller kleiner Missgeschicke, großer Überraschungen und jeder Menge Kobold-Chaos. Die neue Hörspiel-Playlist versammelt insgesamt fünf Geschichten aus den Serien “Meister Eder und sein Pumuckl” und “Neue Geschichten vom Pumuckl”, in denen der freche kleine Kobold auf seine ganz eigene Art die Ferien gestaltet.
Auf einem Bauernhof erlebt Pumuckl in “Pumuckl macht Ferien” das Landleben auf seine ganz eigene Weise und sorgt mit einem ausgebüxten Ferkel für jede Menge Trubel. In “Pumuckl geht Campen” lockt das Abenteuer unter freiem Himmel, doch Campingkocher, Isomatte und ein nächtliches Unwetter stellen die Urlaubsgemeinschaft auf die Probe. Auch auf dem Wasser bleibt es turbulent: In “Pumuckl und das Segelboot” führt Pumuckls Begeisterung fürs Segeln zu einer unfreiwilligen Solo-Fahrt über den See. In den Bergen wartet mit “Pumuckl und die Bergtour” das nächste Abenteuer. Zwischen Wanderwegen, Wetterumschwüngen und Pumuckls Streichen zeigt sich, dass der kleine Kobold manchmal genau zur richtigen Zeit helfen kann. Zum Abschluss geht es in den Schnee: In “Pumuckl will Skifahren” sorgt ein falsch gestellter Wecker zunächst für Enttäuschung, bevor Florian Eder eine kreative Lösung findet.
Urlaub mit Pumuckl” ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und begleitet Familien mit jeder Menge Humor und Kobold-Chaos durch die Ferien – egal ob unterwegs, am Urlaubsort oder gemütlich zu Hause.

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