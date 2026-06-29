Urlaubsstimmung mit Pumuckl

Ob Campingplatz, Bauernhof, Berggipfel oder Segelboot: Mit “” geht es auf eine abwechslungsreiche Reise voller kleiner Missgeschicke, großer Überraschungen und jeder Menge Kobold-Chaos. Die neue Hörspiel-Playlist versammelt insgesamt fünf Geschichten aus den Serien “” und “”, in denen der freche kleine Kobold auf seine ganz eigene Art die Ferien gestaltet.