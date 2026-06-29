Urlaubsstimmung mit Pumuckl

Ob Campingplatz, Bauernhof, Berggipfel oder Segelboot: Mit “Urlaub mit Pumuckl
” geht es auf eine abwechslungsreiche Reise voller kleiner Missgeschicke, großer Überraschungen und jeder Menge Kobold-Chaos. Die neue Hörspiel-Playlist versammelt insgesamt fünf Geschichten aus den Serien “Meister Eder und sein Pumuckl
” und “Neue Geschichten vom Pumuckl
”, in denen der freche kleine Kobold auf seine ganz eigene Art die Ferien gestaltet.
Auf einem Bauernhof erlebt Pumuckl
in “Pumuckl macht Ferien
” das Landleben auf seine ganz eigene Weise und sorgt mit einem ausgebüxten Ferkel für jede Menge Trubel. In “Pumuckl geht Campen
” lockt das Abenteuer unter freiem Himmel, doch Campingkocher, Isomatte und ein nächtliches Unwetter stellen die Urlaubsgemeinschaft auf die Probe. Auch auf dem Wasser bleibt es turbulent: In “Pumuckl und das Segelboot
” führt Pumuckls
Begeisterung fürs Segeln zu einer unfreiwilligen Solo-Fahrt über den See. In den Bergen wartet mit “Pumuckl und die Bergtour
” das nächste Abenteuer. Zwischen Wanderwegen, Wetterumschwüngen und Pumuckls
Streichen zeigt sich, dass der kleine Kobold manchmal genau zur richtigen Zeit helfen kann. Zum Abschluss geht es in den Schnee: In “Pumuckl will Skifahren
” sorgt ein falsch gestellter Wecker zunächst für Enttäuschung, bevor Florian Eder eine kreative Lösung findet.