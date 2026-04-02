R3HAB veröffentlicht neue Single “Ghost town…”

R3HAB öffnet das nächste Kapitel seines kommenden Albums – „Ghost Town“: eine introspektive Reise zwischen Leere, Sehnsucht und Selbstfindung

Nach dem verträumten Auftakt von “I had a dream…” und der nach innen gerichteten Reflexion von “Right here…” setzt R3HAB seine künstlerisch persönlichste Phase fort – und schlägt mit seiner neuen Single „Ghost town…“ ein weiteres emotionales Kapitel seines kommenden Albums „Dream inside a dream…“ (VÖ 31.07.) auf. Der Track bewegt sich zwischen melancholischer Weite und subtiler Hoffnung und zeigt einmal mehr, dass dieses Album weit über klassische Dancefloor-Momente hinausgeht.





Getragen von reduzierten, atmosphärischen Sounds und einer eindringlichen Vocal-Performance entfaltet sich der Song als leise, aber kraftvolle Momentaufnahme innerer Zerrissenheit. Zwischen minimalistischen Beats und schwebenden Synth-Flächen entsteht ein Raum, der sich weniger nach Club als vielmehr nach Kopfkino anfühlt – ein Ort, an dem Gedanken lauter sind als jede Drop.



