Das passiert auf der Toilette des Avalon Hotels in Los Angeles: Seht hier das Star-besetzte Musik-Video zu “All Night” von R5

R5 Song “All Night” könnt ihr durch einen Spiegel beobachten, was so im Flur vor den Toiletten des Avalon Hotels in Los Angeles los ist. Natürlich sind Ross, Riker, Rocky, Rydel und Ellington zu sehen, wie sie die Auskopplung aus ihrem aktuellen Album “ Im Video zum mitreißendenSong “” könnt ihr durch einen Spiegel beobachten, was so im Flur vor den Toiletten desinlos ist. Natürlich sindundzu sehen, wie sie die Auskopplung aus ihrem aktuellen Sometime Last Night ” ziemlich ausgelassen performen. Außerdem statten ein Typ im Hasenkostüm, ein älterer Herr, ein Zauberer und eine Dame, die auf einem Junggesellenabschied zu sein scheint, dem stillen Örtchen des Vier-Sterne-Schuppens einen Besuch ab.

Wen erkennt ihr alles? Prominente Unterstützung für das “All Night” Video

Damit aber natürlich nicht genug: Für besondere Hingucker zeigen sich im “All Night” Video nämlich auch die Schauspieler Michael Rosenbaum (dem wohl übel ist) und Alfonso Ribeiro (der mit einem Fleck auf seinem Hemd kämpft). Auch Rikers Tanzpartnerin Allison Holker aus der US-amerikanischen Show “Dancing with the Stars” ist mit dabei. Ihr seht also: Reinschauen lohnt sich nicht nur wegen des Feel-Good-Sounds, sondern auch, weil der Clip ein echter Hingucker mit Spaßfaktor geworden ist.

