Ein Blick ins Fotoalbum: Jetzt das Lyric Video zu “Heart Made Up On You” von R5 ansehen

R5 präsentieren das Lyric Video zu “Heart Made Up On You” und veröffentlichen somit ihren ersten Song nach dem Debüt-Album “Louder”. Die Pop-Rock-Band aus Kalifornien vereint den verspielt-ausgelassenen Sound aus ihrer Heimat mit einleuchtenden Lyrics, die sich ideal zum Mitsingen eignen. So erschafft das Quintett einen absolut radiotauglichen Soundtrack für laue Sommernächte und lange Roadtrips. Eine riesige Foto-Collage und ein cooler Song:präsentieren daszu “” und veröffentlichen somit ihren ersten Song nach dem”. Die Pop-Rock-Band aus Kalifornien vereint den verspielt-ausgelassenen Sound aus ihrer Heimat mit einleuchtenden Lyrics, die sich ideal zum Mitsingen eignen. So erschafft das Quintett einen absolut radiotauglichen Soundtrack für laue Sommernächte und lange Roadtrips.

Zahlreiche Tour-Fotos von R5 zu sehen im “Heart Made Up On You” Video

Im Lyric Video bekommt ihr einen umfangreichen Einblick in das Tour-Fotoalbum der Lynch-Familie. Neben lustigen Bildern, die die Band aus Los Angeles auf ihren Konzerten rund um den Globus zeigt, veröffentlichen R5 im Clip aus Szenen zu ihren Auftritten auf den Bühnen der Welt. Zudem liefern Ross, Riker, Rocky, Rydel und Ellington mit “Heart Made Up On You” einen poppigen Rock-Song, der mit einem eingängigen Refrain und gefühlvollen Gesang ein ganz kompliziertes Thema anspricht: Liebe, die sich nicht richtig anfühlt, aber dennoch süchtig macht. Seht selbst.