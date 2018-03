Hollywood lässt grüßen: Jetzt das Video zu “Heart Made Up On You” von R5 ansehen

Wozu ein kurzes Video, wenn man gleich einen Kurzfilm machen kann? Das dachten sich auch R5 und drehten für den Track “Heart Made Up On You” einen spannenden Fünfminüter – und der hat es in sich: Im Video seht ihr die Lynch-Family auf einer Bühne performen, während beim Juwelier gegenüber eingebrochen wird. Mittlerweile wäre ja das in einem hollywoodreifen Film nicht mehr spektakulär, doch bei der Diebin handelt es sich ausgerechnet um die Freundin von Ross Lynch. Wie das wohl ausgeht?

R5 präsentieren weiteres Video zu einem Song aus ihrem Album “Louder”

Prompt bricht Ross Lynch seinen Street Gig ab und sorgt mit einer spannenden Verfolgungsjagd für mitreißende Szenen im Video. Passend dazu liefern R5 mit “Heart Made Up On You” einen poppigen Rock-Song, bei dem es um eine Liebe geht, die sich nicht richtig anfühlt, aber dennoch süchtig macht. Ob diese Thematik wirklich zum Video passt? Überzeugt euch selbst und schaut euch jetzt das aufwändige Video zu “Heart Made Up On You” von R5 an