Nach zwei Jahren auf Tour: R5 kündigen zweites Album “Sometime Last Night” für den 10. Juli 2015 an

Fast zwei Jahre lang tourten sie durch die Welt, spielten Shows in über 20 Ländern und begeisterten mit einer Sound-Mischung aus Rock und Pop ihr Publikum rund um den Globus. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus dem Hause: Die fünfköpfige Band kündigte für den 10. Juli 2015 ihr zweites Album "Sometime Last Night" an, welches ihr euch bereits vorbestellen könnt. Die frühen Vögel können hier gleich vier musikalische Heißmacher auf das Album absahnen. Neben der Single "Smile" und "All Night" als Direkt-Download auf alle Vorbesteller.

Die vier Geschwister und ihr Best-Buddy melden sich zurück

Lynch ist kein Zufall. Vier der Band-Mitglieder sind tatsächlich Geschwister und der fünfte im Bunde, Ratliff, fungiert sozusagen als ihr Best-Buddy. Mit “Let’s Not Be Alone Tonight” veröffentlichte das Gespann bereits die erste Single-Auskopplung ihres “360-Grad-Video in Rundumsicht auf Youtube gibt. R5 sind seit 2009 als Band unterwegs und sie verbindet darüber hinaus ein sehr familiäres Verhältnis. Kein Wunder, denn der in der Gruppe so häufig auftauchende Nachnameist kein Zufall. Vier der Band-Mitglieder sind tatsächlich Geschwister und der fünfte im Bunde, Ratliff, fungiert sozusagen als ihr Best-Buddy. Mit “Let’s Not Be Alone Tonight” veröffentlichte das Gespann bereits die erste Single-Auskopplung ihres “ Louder ”-Nachfolgers, zu welcher es sogar einin Rundumsicht auf Youtube gibt.

“Sometime Last Night”: Das sind die neuen Songs von R5

Natürlich haben sich Rydel, Riker, Ross, Rocky und Ratliff auch für die Präsentation ihres neuen Song-Materials etwas Besonderes einfallen lassen. Vorab teilte die Band auf ihrer Facebook-Seite einige Teaser-Clips und veröffentlichte somit alle Song-Titel der umfassenden Tracklist. Damit ihr den Überblick behaltet, gibt es hier noch einmal alle Songs im Überblick.

“Sometime Last Night” vorbestellen und Wartezeit versüßen

Ihr könnt euch “Sometime Last Night” bereits unter anderem bei Amazon, iTunes oder Google Play sowohl in der digitalen Version als auch als CD–Album vorbestellen. Zudem wartet bei iTunes eine besonderes Version auf euch, die mit “Doctor, Doctor” und “What You’re Missing” zwei Bonus-Tracks enthält. Desweiteren haben R5 noch ein witziges Spiel zu ihrer Album-Veröffentlichung geplant: Ab dem 3. Juni 2015 könnt ihr mit dem Cover der Platte Online-Pinball spielen. Jede Woche wird ein neues Bandmitgleid auf der Webseite freigeschaltet. So könnt ihr euch geheime Informationen erspielen und am sogar einen coolen Gewinn absahnen. Und so wird das besagte Album-Cover von “Sometime Last Night” aussehen:

