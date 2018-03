R5-Fans aufgepasst: Gewinnt ein Meet & Greet am 23. September 2015 in München

R5 live auf der großen Bühne erleben und die Band auch ganz persönlich im Meet & Greet treffen? Dann solltet ihr jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen, denn wir bringen euch auf das R5-Konzert und zur Band. Am 23. September 2015 treten die vier Geschwister Rydel, Riker, Ross, Rocky und ihr Freund Ratliff in München auf. Bei Backstage-Pass und R5 stehen euch für Fragen, Fotos und Autogramme zur Verfügung. Ihr wolltlive auf der großen Bühne erleben und die Band auch ganz persönlich imtreffen? Dann solltet ihr jetzt an unseremteilnehmen, denn wir bringen euch auf das R5-Konzert und zur Band. Amtreten die vier Geschwisterund ihr Freundinauf. Bei Universal Music Backstage gewinnt ihr eurenund R5 stehen euch für Fragen, Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Trefft R5 in München und seht ihr Konzert im Technikum

Alles was ihr tun müsst ist unsere Gewinnspielfrage richtig zu beantworten und schon habt ihr die Chance, die Band hautnah zu treffen. Alle Teilnehmer unter 16 Jahren sind aus rechtlichen Gründen verpflichtet, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Konzert und zum Meet & Greet zu kommen. An- und Abreise sowie Unterkunft in München sind im Gewinn nicht inbegriffen. Einsendeschluss ist der 21. September 2015 – die Gewinner werden am 22. September 2015 benachrichtigt. Wir wünschen euch viel Glück.