R5 kommen im Februar 2014 für fünf Konzerte nach Deutschland

R5 – das sind Riker, Rocky, Ross, Rydel und Ellington Ratliff. Fünf Freunde aus Los Angeles, fünf R’s im Namen. Einige Gesichter der amerikanischen Pop-Rock Band aus Kalifornien kommen euch vielleicht bekannt vor: Riker Lynch war neben seiner Musikkarriere als Schauspieler in der US–Erfolgsserie Glee aktiv, sein Bruder und Bandkollege Ross Lynch spielt die Hauptrolle in der beliebten Disney Jugend-Sitcom Austin & Ally. Ihre gemeinsame Schwester Rydel Lynch sorgt am Keyboard und im Gesang für ausreichend weibliche Verstärkung. Der gemeinsame Freund Ellington macht die Truppe schließlich komplett.

Überzeugt euch bei einem der fünf Deutschland-Konzerte im Februar 2014 von R5’s Live-Qualitäten

R5 ist vor allem eins: Gute Laune fördernd und extrem tanzbar. Mit der Single “Loud” schafften die fünf US-Musiker innerhalb von 24 Stunden den Sprung in die Top 3 der iTunes-Charts. Wir sind gespannt auf die frischen Songs der erfolgreichen Newcomer und freuen uns schon jetzt auf die ersten Deutschland-Konzerte im Februar 2014. Zwischen dem 13. und 22. Feburar 2014 performen R5 in Berlin, Mannheim, Hamburg, Köln und München. Tickets für alle Konzerte gibts es ab sofort online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Sound vonist vor allem eins: Gute Laune fördernd und extrem tanzbar. Mit der” schafften die fünfinnerhalb von 24 Stunden den Sprung in dieder. Wir sind gespannt auf die frischen Songs der erfolgreichen Newcomer und freuen uns schon jetzt auf die erstenim. Zwischen demundperformen R5 inundfür alle Konzerte gibts es ab sofortund an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das sind R5’s Tour-Termine für Deutschland 2014

13. Feb. 2014, Berlin, Kesselhaus

15. Feb. 2014, Mannheim, Alte Seilerei

16. Feb. 2014, Hamburg, Knust

17. Feb. 2014, Köln, Gloria

22. Feb. 2014, München, Backstage