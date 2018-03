R5 kündigen Konzert-Film an: “Dark Side” Live-Video gibt ersten Vorgeschmack

Wer die mitreißenden Live-Shows vonin den eigenen vier Wänden erleben möchte, der bekommt schon bald die Chance dazu: Die US-amerikanische Pop-Rock-Band bringt ihren erstenraus. Dieser enthält ihren Auftritt iminamin voller Länge. Dazu kommen jede Mengemit den Bandmitgliedernund. Als ersten Vorgeschmack könnt ihr euch hier das Live-Video zu “Dark Side” ansehen . Schon seit Monaten touren R5 unermüdlich mit ihrem aktuellen Sometime Last Night ” kreuz und quer durch die Welt – bald machen sie auch in eurem Wohnzimmer Halt.