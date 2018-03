R5 präsentieren ihr Video zu “(I Can’t) Forget About You”

Riker, Rocky, Ross, Rydel und Ellington Ratliff haben wieder zugeschlagen: Sie präsentieren ihr Video zu “(I Can’t) Forget About You” aus dem am 4. April 2014 erscheinenden Album “Louder”. Dafür hat sich die Band aus den USA etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie drehten in der japanischen Hauptstadt Tokio. undhaben wieder zugeschlagen: Sie präsentieren ihr Video zu “” aus dem amerscheinenden”. Dafür hat sich die Band aus den USA etwas ganz besonderes ausgedacht: Sie drehten in der japanischen Hauptstadt Tokio.

Seht hier das Video zu “(I Can’t) Forget About You” von R5

Darum geht’s: Die fünf Bandmitglieder wachen voneinander getrennt an unterschiedlichen Orten in Tokio auf und können sich nicht an den vorherigen Tag erinnern. Verloren in der kunterbunten Stadt, nur mit kleinen Hinweisen in der Tasche bewaffnet, versuchen R5 wieder zueinander zu finden. Auf ihrer Suche erleben sie natürlich so manches Abenteuer: Von verrückten Karaoke-Wettbewerben bis zu Break Dance-Battles.

Zum Glück finden R5 zueinander und geben ein unvergessliches Konzert. Schon neugierig?