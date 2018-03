Schaut rein: R5 zeigen “Let’s Not Be Alone Tonight” als 360-Grad-Video

Erst vor wenigen Wochen führte YouTube dasFeature ein, durch welches sich ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Virtual Reality eröffnen. Zu den ersten Bands, die einen Clip in Rundumsicht hochgeladen haben, zählen. Schaut euch jetzt “ Let’s Not Be Alone Tonight ” in der YouTube360-Version an. Mit den Pfeilen in der linken, oberen Ecke steuert ihr den Blickwinkel. So könnt ihr abwechselndundoderin den Fokus rücken und mit jedem Ansehen des Clips eine etwas andere Perspektive einnehmen.